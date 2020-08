OM : Villas-Boas réintègre Mitroglou, coup dur pour ce dernier dans la foulée !

Ecarté du groupe pro depuis la reprise de l’entraînement, Kostas Mitroglou a été réintégré la semaine dernière… Mais malheureusement pour lui, l’attaquant Grec s’est blessé !

Difficile de faire plus malchanceux. Alors qu’il s’entrainait seul depuis plusieurs semaines, Mitroglou a réintégré le groupe pro de l’OM la semaine dernière. Main tendue de Villas-Boas, ou volonté de faire le nombre en raison des nombreux cas de Covid qui agitent le club ? Le mystère reste entier… Néanmoins, le Grec a pu s’entrainer comme tout le monde, et a participé a des séances de tirs devant le but… Et la, ce fût le drame.

AVB SE DOUTAIT DE LA FRAGILITÉ DE MITROGLOU…

Comme le révèle RMC Sports, l’attaquant Grec s’est blessé à la cuisse lors d’une séance d’entrainement la semaine dernière. Il n’a plus refouler les terrains depuis, et on ne sait pas encore combien de temps va durer son indisponibilité. Même si l’épisode peut prêter à sourire tant il parait rocambolesque, c’est quand même un vrai coup dur pour le Grec.

Cette blessure n’est pas une surprise pour André Villas-Boas. Toujours selon RMC, le coach portugais se doutait que Mitroglou était fragile physiquement, grâce à des échos venus de Benfica. Sa préparation effectuée seul n’a également pas arrangé les choses… Cette blessure est une mauvaise nouvelle pour le joueur d’abord. Et aussi pour le club, car elle complique encore plus les choses quand à leur envie de se séparer de Mitroglou…