OM : « Vitinha, absent et pas recherché »

Ce jeudi soir, l’OM n’a pas réussi à terminer premier de son groupe en Europa League après une défaite face à Brighton. Voici la note et l’appréciation de Vitinha.

Gennaro Gattuso avait décidé d’aligner de nouveau son onze en 5-3-2. Le système de jeu a été parfaitement efficace face à Lyon ou en première période contre Lorient en Ligue 1. Le duo Vitinha / Aubameyang a été efficace mais pas ce jeudi soir face à Brighton où le niveau offensif a été réduit au quasi néant. Les Anglais ont bien joué le coup en fin de rencontre avec un but de Joao Pedro… Les Marseillais ont eu quelques occasions sans jamais réussir à les finir. Peu trouvé et pas vraiment recherché par ses coéquipiers, Vitinha a vécu une soirée bien difficile. Le jeune attaquant portugais a réalisé une prestation bien triste qui ont poussé Gattuso à le sortir rapidement à la 52e minute.

Vitinha, absent et pas recherché

Peu de ballons touchés, une pointe de maladresse technique et un soupçon de mauvais positionnement et vous obtenez le match de Vitinha face à Brighton. Dans une position de numéro 9, il n’était pas forcément évident pour le Portugais d’être en vue tant les Marseillais n’ont rien produit. Les quelques occasions qu’il a eu de briller n’ont pas été saisies… On attendait mieux de sa part après quelques bonnes rencontre en compagnie d’Aubameyang qui ne l’a pas franchement aidé