OM : Vitinha, Harit, Kondogbia… Les choses à savoir après le match face à Nîmes !

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a affronté Nîmes en match amical à la Commanderie ! Si vous n’avez pas pu voir la rencontre, voici les choses à savoir sur ce match !

La saison va bientôt reprendre ! Et avant de partir en stage, l’Olympique de Marseille a joué un match amical ce samedi face à Nîmes qui a eu lieu à la Commanderie. Pour ceux qui n’ont pas pu voir la rencontre, FCM vous propose les 10 choses à savoir sur ce match !

Bien que ce soit un match amical et le premier de Marcelino, il y a des choses à retenir de cette rencontre ! Bien sûr, aucun enseignement ne peut encore être tiré mais nous avons pu voir de nouveaux visages et d’autres qui nous ont manqué !

1 – Le score

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 2-0 face à Nîmes ! Bien que cela ne veuille pas dire grand chose sur la capacité des joueurs à enchaîner les victoires et réaliser une énorme saison, on peut signaler que cela aura forcément un impact positif sur la dynamique aux entraînements, l’ambiance au sein du groupe et la confiance que cela va engendrer !

2 – Vitinha a mis un doublé

Dans la même veine que sur le score, Vitinha va pouvoir gagner un peu en confiance après ce match ! Le Portugais qui avait raté le retour à l’entraînement parce qu’il était en sélection des Espoirs Portugais a marqué les deux buts de la victoire marseillaise. Lui qui avait tant de mal à prendre la confiance la saison dernière démarre de la meilleure des manières sous Marcelino !

3 – Les premières minutes de Kondogbia

Il a été la première recrue de l’OM cette saison et a foulé la pelouse de la Commanderie ce samedi face à Nîmes. Même si tout n’a pas été parfait dans ses prises de balle, le Centrafricain semble être en jambes et nous a gracié d’une magnifique transversale sur Mughe qui était attaquant droit.

📝 𝙲𝚘𝚖𝚙𝚕𝚎́𝚝𝚎𝚣 𝚊𝚟𝚎𝚌 𝚕’𝚊𝚍𝚓𝚎𝚌𝚝𝚒𝚏 𝚍𝚎 𝚟𝚘𝚝𝚛𝚎 𝚌𝚑𝚘𝚒𝚡 : « Quelle première touche de balle ______ de Geoffrey Kondogbia » ✨ pic.twitter.com/UPq5G96zWI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 16, 2023

4 – La défense à 4

S’il y a bien quelque chose qui va changer avec Marcelino, c’est sa défense à 4 ! Après deux saisons avec une défense à 3 avec Sampaoli et Tudor, retour à un quatuor défensif où Jonathan Clauss a d’ailleurs pris la place en tant que latéral droit. Pour le côté gauche, c’est le jeune Negaoui qui a joué la première période.

5 – Les jeunes se sont montrés

En manque de joueurs et avec l’arrivée tardive de Renan Lodi, les jeunes joueurs ont eu du temps de jeu ! Certains d’entre eux se sont illustrés comme Mughe avec quelques belles percées. Negaoui a fait le travail sur son côté gauche tout comme Soglo qui a joué la seconde période. Lago et Nadir étaient également sur le terrain en attaque au début de la rencontre, tout comme Nyakossi qui a joué à droite. De belles perspectives pour les matchs suivants, en espérant qu’ils aient un peu de temps de jeu durant la saison avec Marcelino !

Emran Soglo 🤝 Vitinha ⚡️ pic.twitter.com/2abX9tB1Mo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2023

6 – Le retour d’Harit

🥰🇲🇦 @Amine_000 𝒊𝒔 𝒃𝒂𝒄𝒌 Face à Nîmes, notre numéro 11 a participé hier soir à son premier match depuis 8️⃣ mois 🔙💙 pic.twitter.com/v5CcsDyJv2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 16, 2023

Depuis le mois de décembre, Amine Harit n’avait pas eu de temps de jeu à cause de sa grosse blessure. Toujours avec le sourire, le Marocain est entré en jeu et a montré de belles choses avec quelques dribbles et des accélérations. On sent qu’il n’a pas encore repris 100% de ses sensations mais c’est de bonne augure pour la saison qui arrive où l’OM aura besoin de lui offensivement !