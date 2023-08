OM : Vitinha, le déclic ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’OM s’est imposé dans la douleur 2-1 face à Reims samedi à l’occasion de la première journée de Ligue 1. FCMarseille vous propose la note et l’appréciation individuelle de Vitinha lors de cette rencontre.

L’OM devait réagir après la défaite concédée face au Pana en tour préliminaire de Ligue des Champions. pour ce second match officiel de la saison Marcelino avait décidé de procéder à quelques changements, Vitinha et Mughe mais aussi Mbemba ont débuté le match dans le onze. Le stade Reims a rapidement mis la pression sur le bloc défensif marseillais et s’est offert une ouverture du score rapide par Ito. Les olympiens ont eu du mal à secouer les visiteurs qui ont largement maitrisé cette première période. Malgré tout, Ounahi a relancé son équipe s’une superbe frappe enroulée. Le match s’est accéléré, Ito pensant redonner l’avantage aux siens suite à une frappe déviée par Valentin Rongier, finalement annulé par la VAR pour un ballon sorti en touche. Vitinha pensait lui aussi donner l’avantage à l’OM, mais son joli but d’attaquant était refusé pour hors jeu. Finalement, le jeune attaquant portugais sera décisif, après une occasion ratée, il profitera d’un rush de Sarr et d’un centre en retrait pour surprendre son défenseur et tromper le portier Diouf. L’OM s’impose 2-1 mais a encore affiché un manque de maitrise.

La Note de Vitinha : 7/10

Son appréciation

Vitinha, le déclic ? Aligné dans l’axe avec la recrue Iliman Ndiaye, l’ancien attaquant de Braga n’a pas ménagé ses efforts. Solide sur ses appuis face à Abdelhamid, il a clairement gêné le défenseur rémois. Déterminé et très actif, il a enchainé les duels. Il pensait ouvrir le score suite à un décalage côté gauche, il géré parfaitement son duel et enchaine avec une frappe impeccable, mais le but est annulé pour hors jeu juste avant la mi-temps. En seconde période, il gâche un bon centre en retrait de Clauss, mais se montre décisif sur une passe de Sarr, surprenant son défenseur pour marquer le but de la gagne. Il aurait pu aussi s’offrir un doublé sur une tête mais il était trop court. Pas parfait, mais un gros mieux et surtout une énorme détermination qui plait aux supporters marseillais…

