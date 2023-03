OM : Vitinha s’offre un bol d’air !

Peu utilisé depuis son gros transfert vers l’OM l’hiver dernier, Vitinha a profité des deux jours de congé pour aller faire un tour du côté de Braga. il est allé saluer ses anciens coéquipiers. Un bol d’air pour ensuite lancer sa saison avec Marseille ?

Avec un montant de 25M€ plus 7 de bonus, le transfert de Vitinha est le plus élevé de l’historie de l’OM. Les supporters marseillais sont donc frustrés de ses débuts. L’attaquant portugais n’a été titularisé qu’une seule fois face à Nice depuis son arrivée. Il ne comptabilise que 5 entrées en jeu (118 minutes). Vitinha a profité d’un jour de repos pour aller saluer ses anciens coéquipiers de Braga comme l’a affiché le club sur les réseaux sociaux…

Daquelas visitas que deixam o coração assim… preenchido 🥰 Já tínhamos saudades, @9Vitinha 🥲#PorMais pic.twitter.com/oRs11KLMhd — SC Braga (@SCBragaOficial) March 8, 2023

J’ai l’impression que Sanchez est le patron de l’équipe

« Je suis un peu hésitant sur une prolongation de Sanchez. Le truc qui me gène avec lui c’est que j’ai l’impression que c’est lui le patron de l’équipe. Il décide s’il a envie de jouer ou pas. Ca me gène un peu par rapport à Vitinha. Parce que s’il signe un an de plus et qu’il veut jouer tous les matchs de la saison. Il va barrer la route à d’autres joueurs, Vitinha ou un autre joueur qui peut être recruté derrière. J’ai un peu peur que Sanchez ait un totem d’immunité. Après c’est un joueur que j’adore. Mais j’ai l’impression qu’il joue trop. » Sourigna – Source : Football Club de Marseille (6/03/2023)