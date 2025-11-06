OM : VOLE ou PAS ? Arbitrage vs médiocrité dans le jeu… De Zerbi, les cadres coupables ?

Ce jeudi 06 novembre 2025, Débat Foot Marseille revient pour une émission après la défaite 0-1 de l’OM face à l’Atalanta et avant la reception de Brest ce samedi. La grosse erreur d’arbitrage ne cache-t-elle pas les insuffisances du moment ?



<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Débat Foot Marseille de ce 06/11/2025

DFM : Jeu médiocre vs arbitrage incohérent

Après match OM – Atalanta (0-1)

Arbitrage incohérent (Penalty, hors-jeu passif, main dans la surface)

Prestation médiocre, jeu pauvre, pressing décalé, sortie de balle. Recrutement expérience pour éviter les variations de niveau !

Notes de Pavard et Aubameyang

Classement C1 / Prochains matches

Avant match : OM – Brest

Brest, quel début de saison ?

Quel onze ? Milieu en berne ?

OM, des retours ? Quel onze ?

