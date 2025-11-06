OM : VOLE ou PAS ? Arbitrage vs médiocrité dans le jeu… De Zerbi, les cadres coupables ?

Ce jeudi 06 novembre 2025, Débat Foot Marseille revient pour une émission après la défaite 0-1 de l’OM face à l’Atalanta et avant la reception de Brest ce samedi. La grosse erreur d’arbitrage ne cache-t-elle pas les insuffisances du moment ?
DFM : Jeu médiocre vs arbitrage incohérent
Après match OM – Atalanta (0-1)
- Arbitrage incohérent (Penalty, hors-jeu passif, main dans la surface)
- Prestation médiocre, jeu pauvre, pressing décalé, sortie de balle. Recrutement expérience pour éviter les variations de niveau !
- Notes de Pavard et Aubameyang
- Classement C1 / Prochains matches
Avant match : OM – Brest
- Brest, quel début de saison ?
- Quel onze ? Milieu en berne ?
- OM, des retours ? Quel onze ?
