OM : VOLE ou PAS ? Arbitrage vs médiocrité dans le jeu… De Zerbi, les cadres coupables ?
OM Actualités

OM : VOLE ou PAS ? Arbitrage vs médiocrité dans le jeu… De Zerbi, les cadres coupables ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi 06 novembre 2025, Débat Foot Marseille revient pour une émission après la défaite 0-1 de l’OM face à l’Atalanta et avant la reception de Brest ce samedi. La grosse erreur d’arbitrage ne cache-t-elle pas les insuffisances du moment ?

 

 

Débat Foot Marseille de ce 06/11/2025

 

DFM : Jeu médiocre vs arbitrage incohérent

 

Après match OM – Atalanta (0-1)

  • Arbitrage incohérent (Penalty, hors-jeu passif, main dans la surface)
  • Prestation médiocre, jeu pauvre, pressing décalé, sortie de balle. Recrutement expérience pour éviter les variations de niveau !
  • Notes de Pavard et Aubameyang
  • Classement C1 / Prochains matches

 

Avant match : OM – Brest

  • Brest, quel début de saison ?
  • Quel onze ? Milieu en berne ?
  • OM, des retours ? Quel onze ?

 

