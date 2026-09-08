OM : VRAIMENT TRES INQUIETANT, que doit changer Genesio ?

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille ce jeudi à 17h30. Benjamin Courmes était accompagné par notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité Raph Football (arrivé un peu en retard…) !

Après un début de saison compliqué et une nouvelle prestation inquiétante face au Paris FC, Débat Foot Marseille revient ce lundi sur la situation de l’OM. Autour du plateau, nous analyserons les difficultés de l’équipe, les déclarations fortes de Bruno Genesio et les solutions possibles pour tenter d’inverser la tendance.

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