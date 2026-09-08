OM : VRAIMENT TRES INQUIETANT, que doit changer Genesio ?

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille ce jeudi à 17h30. Benjamin Courmes était accompagné par notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité Raph Football (arrivé un peu en retard…) !
Après un début de saison compliqué et une nouvelle prestation inquiétante face au Paris FC, Débat Foot Marseille revient ce lundi sur la situation de l’OM. Autour du plateau, nous analyserons les difficultés de l’équipe, les déclarations fortes de Bruno Genesio et les solutions possibles pour tenter d’inverser la tendance.
Au programme de DFM
- Décrassage : analyse à froid du dernier match, classement et résultats de Ligue 1, avec la réaction d’Amine Harit.
- Gros débat : faut-il déjà être inquiet pour l’OM ? Bruno Genesio a lui-même reconnu avoir « de quoi être inquiet ». Jusqu’où peut aller cette mauvaise dynamique ?
- Le maintien peut-il réellement devenir un sujet ?
- Genesio peut-il malgré tout finir européen avec cet effectif ?
- Un calendrier sous haute tension, avec Rennes, le PSG et Beşiktaş qui arrivent rapidement.
- Que peut changer Genesio ? Nouveaux joueurs, changement de système, passage en 3-5-2 : nous proposerons trois onze différents.
- Enfin, focus sur la statistique inquiétante de De Lange et le rendement offensif rassurant d’Amine Gouiri.
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