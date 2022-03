OM vs Bâle : Jeu en trois temps concernant les supporters ! Bagarre, interdiction, riposte !

Avant le match OM vs FC Bâle de ce jeudi, des incidents ont éclatés avant la rencontre. La police cantonale de Bâle-Ville veut en profiter pour interdire le déplacement des supporters marseillais en Suisse la semaine prochaine, mais l’OM ne va pas se laisser faire !

Des débordements avaient éclaté jeudi aux abords du stade Vélodrome avant le match de Ligue Europa Conférence entre l’OM et le FC Bâle ce jeudi. Des supporters des deux camps se sont échangés jets de projectiles et de pétards, avant que les forces de l’ordre ne procèdent à des interpellations. RMC Sport précisait que « la police avait dû user de gaz lacrymogène pour stopper les affrontements au rond-point du Prado de Marseille entre fans de l’OM et 700 fans du club suisse, qui se sont réunis à la mi-journée. Deux supporters marseillais ont été interpellés, deux policiers ont été légèrement blessés ».



Des ultras suisse aux abords du stade Vélodrome avant le match, incidents, CRS…

#OMBale #Europa 8e de finale aller de Ligue Europa Conférence

Importants débordements avant le match. Violents incidents aux abords du Vélodrome https://t.co/ALiscevsxK pic.twitter.com/iXwLq2bucq — France 3 Provence (@France3Provence) March 10, 2022

Des groupes d’Ultras du FC Bâle non encadrés sont donc venus en découdre à Marseille. Et conséquence, les marseillais pourraient ne pas faire le déplacement en Suisse ? C’est en tout cas ce que le club suisse a annoncé ce vendredi :



ℹ️ | En raison des débordements en marge de #OMFCB hier, la police cantonale de Bâle-Ville indique la fermeture du parcage visiteur pour le match retour au St. Jakob-Park.#MirSinBasel | #FCBOM | #UECL — FC Bâle 1893 🇫🇷 (@FC_Basel_fr) March 11, 2022

L’OM demande une médiation de l’UEFA

Mais l’OM ne compte pas en rester là. En effet, le service de communication du club olympien a fait savoir que « suite à la décision de la police cantonale de Bâle-Ville de fermer le parcage visiteur pour le match retour au St. Jakob-Park, le club a immédiatement sollicité une médiation auprès de l’UEFA afin de permettre à ses supporters de pouvoir se déplacer. » A suivre…