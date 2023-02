OM vs : Galtier prévient déjà ses joueurs et lance le Classique !

Ce mercredi l’Olympique de Marseille va affronter le PSG en Coupe de France. Christophe Galtier a déjà prévenu ses joueurs en conférence de presse !

Très attendus toutes les saisons, les classiques entre l’Olympique de Marseille et le PSG sont les rendez-vous de l’année. Cette saison, le hasard du calendrier a fait que les Parisiens viendront à deux reprises au Vélodrome en Ligue 1 et en Coupe de France. Ce mercredi, ce sera pour le compte des huitièmes de finale et Christophe Galtier a déjà lancé les hostilités en conférence de presse !

« Lens, c’était le premier match de l’année, c’était un match important, Lens. Et on ne l’a pas bien abordé, a-t-il tenu à rappeler. Là, c’est le fameux Classique, sur un match à élimination directe. On va se déplacer au stade Vélodrome dans une ambiance extraordinaire. Il faudra sortir un très grand match pour se qualifier, mais on l’aborde sereinement. On va se présenter au Vélodrome avec une autre manière de jouer et l’envie de se qualifier. » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (05/02/23)

Pourquoi pas leur mettre un coup sur la tête– Diaz

⚪🔵 @kevindiaz11 : « Pour l’OM, c’est maintenant ou jamais pour arriver à battre le PSG. » #RMClive pic.twitter.com/2b5Qul6T82 — After Foot RMC (@AfterRMC) February 3, 2023

« On m’a demandé ce que je pensais de Vitinha, mais Braga n’est pas l’équipe que je suis le plus. Je connais bien sûr le joueur, mais on va attendre de juger sur pièce. Pour le reste, forcément, avec ce qui se passe au PSG, la blessure de Kylian Mbappé, la méforme générale ou l’ambiance un peu morose. Si l’OM veut au moins, sans parler d’abord de titre, battre enfin le PSG au Vélodrome dans les deux possibilités qui vont arriver, c’est maintenant ou jamais. Pourquoi pas leur mettre un petit coup sur la tête en les éliminant de la Coupe et ensuite continuer à leur mordre les chevilles en championnat pour pourquoi pas essayer, dans un deuxième temps, de gratter des points pour les pousser dans leur retranchement lors des derniers mois de compétition. » Kevin Diaz– Source: RMC (03/02/23)