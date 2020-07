OM vs Heimstetten ce mercredi : à quelle heure et comment voir le match ?

Les hommes d’André Villas-Boas disputeront leur 2ème match de préparation ce mercredi à 18h30 face au SV Heimstetten (D4 Allemande). Voici comment faire pour voir le match !

Comme pour le premier match face au FC Pinzgau (5-1), cette deuxième rencontre de préparation sera diffusée en live streaming en exclusivité sur Twitch. Aucune diffusion télévisée n’est prévue. Le match sera diffusé gratuitement, et la création d’un compte n’est pas obligatoire, sauf si vous souhaitez participé au live chat. Le stream commencera à 18h30

Comment accéder à Twitch ?

Twitch est accessible sur ordinateurs, smartphones, tablettes et consoles de jeu (PS4/ XBOX ONE). Pour ceux disposant d’une télé connectée, d’une chromecast ou d’une Apple TV, il sera même possible de « Caster » les images directement sur votre TV. Pour voir le match, rendez vous mercredi 22 juillet à 18H30 sur le compte twitch officiel de l’olympique de Marseille. En espérant une nouvelle victoire de l’OM !