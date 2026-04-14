OM vs LOSC : Genesio reste prudent…

La course à la Ligue des champions s’intensifie entre l’OM et Lille dans ce sprint final de Ligue 1.

Repassé devant le club marseillais, le LOSC affiche une dynamique impressionnante mais refuse toute projection.

Son entraîneur, Bruno Genesio, a tenu un discours fort pour maintenir son groupe sous pression.

OM : Genesio calme le jeu après le retour de Lille à la 3e place

Le week-end a été marqué par un tournant dans la course à la Ligue 1. Grâce à son large succès (4-0) sur la pelouse de Toulouse, le LOSC a repris la troisième place du classement, reléguant l’OM au quatrième rang avec un point de retard à cinq journées de la fin.



Une situation forcément frustrante pour le club marseillais, désormais sous pression dans la lutte pour une qualification en Ligue des champions. Mais du côté lillois, pas question de s’enflammer. En conférence de presse, Bruno Genesio a immédiatement tenu à calmer les ardeurs après cette victoire marquante.

« C’est vrai que ce match était important, mais j’ai dit à mes joueurs avant le match qu’il fallait surtout penser match après match, imaginer ce qu’on pouvait vivre en fin de saison, mais ne surtout pas extrapoler, vouloir faire des calculs », a-t-il déclaré, affichant une ligne de conduite claire pour la fin de saison.

Une stratégie prudente dans un sprint décisif

Malgré une dynamique très positive, le technicien du LOSC refuse toute projection. Son objectif : garder son groupe pleinement concentré alors que chaque point comptera dans cette fin de championnat.

« Il nous reste encore cinq matchs à jouer comme on le fait depuis quelques temps. Dès celui de samedi, parce que c’est celui de samedi qui est important maintenant », a ajouté Bruno Genesio, recentrant immédiatement le discours sur le court terme.

Invaincus depuis début février, les Lillois avancent avec confiance mais sans relâchement. Prochaine étape : la réception de l’OGC Nice, un rendez-vous clé face à une équipe dirigée par Claude Puel.

Une pression maximale sur l’OM

Ce repositionnement du LOSC met une pression supplémentaire sur l’OM, engagé dans une fin de saison sous haute tension. Chaque faux pas pourrait désormais coûter très cher dans la course au podium.

À cinq journées de la fin, la bataille pour la troisième place s’annonce plus indécise que jamais entre le LOSC et l’OM.