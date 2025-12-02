OM vs PSG ? Emmanuel Petit tranche !

Interrogé par MadeInFoot, le champion du monde 1998 Emmanuel Petit a livré son analyse sur l’actualité de la Ligue 1, s’attardant longuement sur la situation de l’Olympique de Marseille. Après le nul de l’OM contre Toulouse (0-0) ce samedi, le club de Roberto De Zerbi a laissé passer l’occasion de coller au Paris Saint-Germain, toujours en tête. Pour l’ancien international français, la hiérarchie ne changera pas d’ici la fin de saison.

Petit ne croit tout simplement pas à une possible conquête du titre par les Marseillais. « Le titre pour l’OM ? Non, je n’y crois pas. Parce que Paris Saint-Germain est en mode diesel depuis le début de saison. On a le sentiment qu’ils sont plus focalisés sur la Ligue des Champions. Le PSG sait très bien qu’il a une marge incroyable avec les autres équipes en Ligue 1. Là, Paris laisse perdurer le suspense et c’est bien pour l’intérêt de la Ligue 1. Mais je n’y crois pas pour l’OM », explique-t-il, soulignant la capacité du PSG à accélérer dès que la situation l’exige.

L’ancien champion du monde Petit sceptique sur les ambitions marseillaises

Pour Emmanuel Petit, même les difficultés rencontrées par Paris depuis plusieurs mois ne devraient pas remettre en cause la domination du club de la capitale. « À partir du moment où les choses vont devenir vraiment sérieuses, le PSG sera en mesure d’accélérer, à moins qu’il y ait jusqu’à la fin de saison des problèmes dans la gestion de l’effectif à cause des blessures. Mais même avec ça, on s’aperçoit qu’avec toutes les problématiques qu’ont dû gérer les Parisiens depuis le début de saison, ils sont deuxièmes, à un point de Lens. »



L’ancien milieu rappelle également que Paris, malgré quelques revers récents, reste l’équipe avec la plus forte marge en France. « Alors, ils ont perdu contre Monaco, certes, on est relativement loin du TGV qu’on a vu l’année dernière, surtout sur la deuxième partie de saison. Mais on ne va pas se mentir. Le PSG, dès qu’il voudra mettre les bouchées doubles et s’il se sent en danger sur la Ligue 1, pour moi, il n’y aura pas de souci. Cela sera très compliqué de les battre. »

Un constat clair et sans détour : selon Emmanuel Petit, l’OM progresse mais ne semble pas en mesure d’aller chercher un PSG perçu comme supérieur dans la gestion du long terme. Le message est lancé alors que la lutte en tête de la Ligue 1 ne fait que commencer.