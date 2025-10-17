OM vs PSG – Greenwood vs Barcola : Daniel Riolo tranche !

Sur RMC, Daniel Riolo a comparé Mason Greenwood et Bradley Barcola. Sans surprise, le journaliste a choisi l’attaquant marseillais, qu’il juge plus fort et plus accompli à ce stade de la saison.

Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots en évoquant le duel du moment entre Mason Greenwood et Bradley Barcola. Interrogé sur le plateau de l’After Foot, le journaliste a rapidement fait son choix. « Greenwood, c’est quand même un ton devant Barcola », a-t-il affirmé. Pour lui, l’ancien joueur de Manchester United dégage une impression de maîtrise technique et de maturité qui le place au-dessus du jeune Parisien.

🆚 Greenwood-Barcola, qui est le meilleur ? Débat entre Daniel Riolo et les membres du @parolesveritabl pic.twitter.com/w9GVqRoCBT — After Foot RMC (@AfterRMC) October 16, 2025

Riolo estime que Greenwood a « un autre rapport au ballon » et qu’il se distingue par sa capacité à faire la différence dans les moments clés. « Il a une technique plus propre, une meilleure lecture du jeu, et il sait quand accélérer ou calmer le rythme », a-t-il ajouté. À l’inverse, Barcola reste selon lui un joueur prometteur, explosif, mais encore irrégulier, capable de fulgurances, mais parfois trop brouillon dans ses choix.

Greenwood a une technique plus propre, une meilleure lecture du jeu

Si la comparaison peut sembler naturelle, les deux joueurs n’en sont pas au même point. À 24 ans, Mason Greenwood retrouve peu à peu son meilleur niveau après une période compliquée en Angleterre. Son adaptation à Marseille est réussie, et son impact offensif commence à se faire sentir en Ligue 1.

Bradley Barcola, lui, n’a qu’un an de moins que son homologue marseillais, mais découvre encore les exigences du très haut niveau au PSG. Malgré des progrès évidents, il peine parfois à être régulier, dans un club où la concurrence est rude.

Riolo, fidèle à son franc-parler, ne cherche pas à polémiquer mais à souligner une différence de maturité. « Aujourd’hui, Greenwood est plus prêt. Ce n’est pas une critique de Barcola, mais un constat », a-t-il expliqué.

Le journaliste place donc l’attaquant de l’OM un cran au-dessus, grâce à sa technique et son influence dans le jeu. Mais il reconnaît aussi que Barcola a encore le temps pour franchir un cap. Deux trajectoires différentes, deux profils prometteurs et un débat qui ne manquera pas de continuer entre supporters marseillais et parisiens.