OM vs PSG : L’énorme chambrage d’Antoine Kombouaré !

L’Olympique de Marseille n’est jamais très loin lorsqu’il s’agit de raviver la rivalité historique avec le Paris Saint-Germain. Même quand l’actualité concerne avant tout le club de la capitale, les références à l’OM surgissent régulièrement, souvent sous forme de piques. Antoine Kombouaré en a donné un nouvel exemple.

Ancien défenseur du PSG entre 1990 et 1995, puis entraîneur du club parisien de 2009 à 2011, Antoine Kombouaré est revenu récemment sur la finale de Ligue des champions remportée par le Paris Saint-Germain face à l’Inter Milan la saison passée. Consultant pour M6 lors de cette rencontre, le technicien kanak a livré ses souvenirs et ses émotions dans un entretien accordé au Parisien. Une soirée qu’il qualifie d’exceptionnelle, tant sur le plan sportif que personnel, lui qui a passé plus de douze années de sa carrière au sein du club parisien.



Mais au-delà de l’événement, c’est une déclaration ciblant directement l’Olympique de Marseille et ses supporters qui retient l’attention. Fidèle à son franc-parler, Antoine Kombouaré n’a pas résisté à l’envie de chambrer le rival historique.

« Les Marseillais, ils disent : “À jamais les premiers”. Mais nous, c’est vraiment : “À jamais les meilleurs”. Gagner 5-0 en finale de Ligue des champions, personne n’avait fait ça avant. Personne. Et moi, j’étais là », a-t-il affirmé.

Une sortie qui ne manquera pas de faire réagir du côté de Marseille, où le sacre européen de 1993 reste un marqueur identitaire fort pour les supporters de l’OM. La rivalité entre l’OM et le PSG dépasse largement le cadre sportif et s’alimente régulièrement de ce type de déclarations, surtout lorsqu’elles touchent à la Ligue des champions, terrain symbolique entre Paris et Marseille.

Pour les supporters olympiens, cette prise de parole s’inscrit dans une longue série de provocations venues de la capitale. Pour d’autres, elle reflète surtout l’euphorie et la fierté d’un homme intimement lié au Paris Saint-Germain, qui revendique son rôle lors d’une soirée historique.

Quoi qu’il en soit, Antoine Kombouaré a réussi son coup : relancer le débat, raviver les tensions et replacer l’OM au cœur d’une actualité qui, une fois encore, dépasse le simple cadre du terrain.