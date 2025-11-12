OM vs PSG : Rothen ne voit aucun suspens !

Vainqueur de Brest ce week-end, l’OM s’est temporairement emparé du fauteuil de leader de Ligue 1, avant que le PSG, miraculeusement vainqueur à Lyon (2-3) dans les arrêts de jeu, ne récupère la première place. Cette dynamique souligne les ambitions affichées par les Olympiens, qui veulent non seulement assurer leur qualification en Ligue des Champions, mais gardent aussi un œil sur la course au titre de champion.

Rothen sceptique sur les chances de l’OM

Pour Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG et désormais animateur de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, la lutte pour le titre de Ligue 1 semble déjà pliée : « Tout est lié au PSG. J’ai du mal à croire que cette année, la Ligue 1 soit plus ouverte. J’estime que Paris ne peut pas faire pire que ce qu’ils ont fait […] Même s’il y avait encore une accumulation de blessures, Paris est quand même premier avec 27 points. Même Lens qui est surprenant, a perdu dernièrement à Metz. Strasbourg est en progression mais pas programmé pour venir concurrencer le PSG. Monaco est très en retard et n’a pas la tête d’un futur champion. Ils sont déjà à sept points. Je suis inquiet que l’on pense que le suspense va être créé grâce à Marseille. Excepté Paris, l’OM depuis le début de saison, n’a reçu que des équipes entre la douzième et la dix-huitième place. Marseille en douze rencontres de championnat, ils en ont déjà perdu trois. C’est difficile de croire que le suspense va avoir lieu jusqu’au bout. »

Ces déclarations interviennent alors que l’OM continue d’afficher de solides performances, mais reste conscient des limites imposées par la puissance financière et sportive du PSG. Même si le titre semble presque inaccessible, les Olympiens conservent le droit de rêver et de maintenir la pression sur la capitale.

Malgré le scepticisme de Rothen, les fans de l’OM espèrent que leur équipe saura surprendre et créer la surprise dans cette course au titre. La lutte pour le podium et la qualification en Ligue des Champions demeure essentielle pour les ambitions à long terme du club phocéen.