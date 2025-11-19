OM vs PSG, Traoré, un joueur de Serie A visé au mercato … les 3 infos OM du 19 novembre 2025

Retrouvez ci-dessous les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 19 novembre 2025 dans l’actualité de l’OM

1- Enfin une éclaircie pour Hamed Traoré ?

Alors que l’infirmerie de l’OM s’est progressivement allégée ces dernières semaines, la situation reste préoccupante concernant Hamed Junior Traoré. Le milieu ivoirien de 25 ans, arrivé fin août en provenance de Bournemouth après des prêts successifs à Naples puis à Auxerre, voit son absence se prolonger bien au-delà des prévisions initiales.

Titularisé seulement trois jours après sa signature, lors du déplacement à Lyon, l’international ivoirien (11 sélections, 2 buts) n’a plus rejoué depuis. Cette rencontre demeure, à ce jour, sa seule apparition sous le maillot olympien. Par la suite, Traoré n’a figuré qu’une seule fois sur la feuille de match, face à Lorient, avant de disparaître totalement lors de l’entrée en lice en Ligue des champions, à Madrid.

En cause : une blessure persistante à la cuisse droite, dont la guérison connaît de multiples retards. Une situation qui contrarie profondément Roberto De Zerbi, qui comptait sur un joueur qu’il connaît bien depuis leur passage commun à Sassuolo. Avant le déplacement à Metz, l’entraîneur espérait un retour après la trêve internationale d’octobre. L’OM avait ensuite évoqué une possible reprise collective autour du 30 octobre, mais ce scénario a, une nouvelle fois, échoué.

De Zerbi évoque un joueur “sur la voie de la guérison”

À la veille du match à Auxerre, De Zerbi s’était montré clair : « C’est encore trop tôt, les choses ne vont pas bien, il n’est pas encore sur la voie de la guérison ». Depuis, le flou règne et le club ne donne plus aucune indication sur une éventuelle date de retour. Les rechutes successives ont déjà repoussé plusieurs fois son programme de rééducation.

Malgré ces contretemps, Hamed Junior Traoré poursuit un travail de remise en forme strict, partagé entre La Commanderie et des séances individuelles encadrées par son préparateur personnel. Sur Instagram, Roberto De Zerbi a évoqué un joueur « sur la voie de la guérison », signe d’un léger optimisme à l’approche d’un marathon décisif : sept matchs en quatre semaines entre Ligue 1 (Nice, Toulouse, Lille, Monaco), Ligue des champions (Newcastle, Union Saint-Gilloise) et Coupe de France.

Reste désormais à savoir si le milieu ivoirien pourra enfin réapparaître lors de cette séquence cruciale, ou si son absence prolongée continuera de poser problème à un OM en quête de stabilité.

2 – OM – PSG : On en sait plus sur le Trophée des Champions 2026 !

La LFP a officialisé la programmation du Trophée des Champions 2026, qui opposera le PSG à l’OM. La rencontre se disputera le jeudi 8 janvier 2026 au Koweït, une destination déjà envisagée depuis plusieurs semaines pour accueillir cette affiche de début d’année. L’information est désormais confirmée : le coup d’envoi sera donné à 19h en France, soit 21h sur place, un créneau pensé pour concilier diffusion nationale et contraintes locales.

Cette décision vient clarifier le calendrier du début d’année pour les deux clubs, qui ouvriront ainsi 2026 par un rendez-vous symbolique et important sur le plan sportif. Ce match, traditionnellement placé en ouverture de la saison mais déplacé en raison du calendrier exceptionnel, s’inscrit dans une volonté affirmée de la LFP de poursuivre l’internationalisation de ses événements majeurs.

Une date et un horaire désormais officiels

La LFP a donc acté la tenue de PSG – OM au Koweït, confirmant le maintien d’une organisation hors de France pour cette édition. Le match débutera à 19h (heure française). Ce choix d’horaire permet d’assurer une diffusion optimale sur le territoire tout en s’adaptant au fuseau horaire koweïtien, où la rencontre commencera à 21h.

🏆 LE TROPHÉE DES CHAMPIONS PROGRAMMÉ À 19H00 LE JEUDI 8 JANVIER 2026 Organisée avec la Fédération de Football du Koweït, cette rencontre qui opposera le @PSG_inside, champion de France de Ligue 1 McDonald’s et vainqueur de la Coupe de France, à l’@OM_Officiel, vice-champion de… pic.twitter.com/MtmTVhfOO8 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) November 19, 2025

Pour les supporters marseillais, cette annonce fixe un cadre clair à une affiche toujours très attendue. Le Trophée des Champions représente un premier test important pour l’OM au cœur de l’hiver, dans un contexte logistique spécifique lié au déplacement à l’international.

3 – Mercato OM : Un milieu de Serie A en prêt ?

L’Olympique de Marseille continue de préparer activement le mercato d’hiver. Roberto De Zerbi, désireux d’apporter du sang neuf à son vestiaire, a ciblé plusieurs profils capables d’apporter de la densité et de la compétitivité à son milieu de terrain. Parmi les pistes étudiées, celle menant à Reda Belahyane prend de l’épaisseur. Selon les informations venues d’Italie, relayées notamment par Tuttomercatoweb, l’OM aurait pris contact avec les dirigeants de la Lazio afin d’évaluer les conditions d’un possible mouvement dès janvier.

Une situation délicate pour Belahyane à la Lazio

Âgé de 21 ans, formé à l’OGC Nice, Reda Belahyane est sous contrat jusqu’en 2029 avec le club romain, qu’il avait rejoint l’hiver dernier après un passage au Hellas Vérone. Mais cette saison, l’international marocain joue très peu. Sous les ordres de Maurizio Sarri, il n’a disputé que 154 minutes en Serie A, signe que la hiérarchie est clairement établie et que le temps de jeu ne devrait pas s’améliorer dans les mois à venir, toujours selon les médias italiens.

Ce manque d’utilisation ouvre naturellement la porte à un départ. La Lazio, consciente de la situation et désireuse de ne pas bloquer son joueur, serait totalement disposée à accepter un prêt avec option d’achat dès janvier. Une formule qui plaît à plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille.

L’OM en concurrence avec Rennes

Le club phocéen n’est toutefois pas seul sur le dossier. Toujours selon les médias transalpins, le Stade Rennais surveille lui aussi de près l’évolution de la situation. Le profil du milieu défensif, capable d’évoluer en sentinelle ou dans un double pivot, plaît dans plusieurs directions sportives de Ligue 1.

Pour Reda Belahyane, un retour en championnat de France serait une option logique. Parti de Ligue 1 lors du mercato d’hiver 2024 pour rejoindre Vérone, il n’a pas encore trouvé la stabilité en Italie malgré son transfert à la Lazio estimé à 9 millions d’euros. Conscient que son avenir romain est compromis, le joueur serait ouvert à un nouveau départ pour relancer sa progression.

De Zerbi apprécie le profil

À Marseille, Roberto De Zerbi veut renforcer un milieu parfois en manque d’impact et de rotation. Le profil de Belahyane, jeune, technique et prometteur, répond aux caractéristiques recherchées par le technicien italien. Des discussions ont été initiées, mais aucune négociation avancée n’a été signalée à ce stade.

L’OM poursuit donc discrètement son travail, dans un mercato qui s’annonce animé. Si les conditions proposées par la Lazio restent accessibles, le club phocéen pourrait rapidement accélérer dans les prochaines semaines. Une chose est certaine : Reda Belahyane fait partie des pistes crédibles pour janvier.