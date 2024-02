La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’impose 3-1 et se qualifie pour les 8e de finale de Ligue Europa. Voici le débrief à chaud en direct de notre plateau avec nos journalistes Benjamin Courmes et Nicolas Filhol, nos invités Sourigna et Massimo.