On se retrouve ce lundi pour Débat Foot Marseille en direct à partir de 17h30 ! Nos journalistes Rayane Benmokrane et Nicolas Filhol seront accompagnés par Alexandre Chaillol et Maël Lemoine. Au menu : retour sur la conférence de presse du jour avec Longoria et les 3 recrues Koné, Cornélius et Hojbjerg, la fin du mercato et le onze de De Zerbi.