OM : Waldemar Kita tacle encore Marseille !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a de nouveau pris pour cible l’Olympique de Marseille dans une déclaration accordée à Eurosport. Des propos qui interviennent dans un contexte de comparaison des modèles économiques en Ligue 1.

Une sortie médiatique directe contre l’OM

Interrogé par Eurosport sur les différents modèles de gestion en Ligue 1, Waldemar Kita n’a pas hésité à écarter toute comparaison avec Olympique de Marseille. Le dirigeant du FC Nantes s’est montré particulièrement ferme dans sa réponse :

“D’autres modèles en L1, et notamment la gestion de l’OM ? Ne me donnez pas des exemples comme ça… Je suis à Nantes depuis 2007 et j’ai gagné une Coupe de France et il n’y en a pas beaucoup qui ont gagné depuis 19 ans. Et j’ai fait deux finales.”

Cette déclaration s’inscrit dans une série de prises de parole critiques de la part du président nantais envers l’OM, club souvent scruté pour son fonctionnement interne, ses changements fréquents d’entraîneurs et sa stratégie sportive.

Un contexte de comparaison des modèles en Ligue 1

Dans un championnat où les équilibres économiques et sportifs sont régulièrement débattus, la gestion de l’Olympique de Marseille reste un sujet central. Sous la direction de Pablo Longoria, le club phocéen a multiplié les projets sportifs ces dernières saisons, avec des résultats contrastés en Ligue 1 et sur la scène européenne.

En mettant en avant le palmarès récent du FC Nantes, notamment la victoire en Coupe de France 2022, Waldemar Kita insiste sur la stabilité et les résultats de son club, en opposition implicite avec l’instabilité souvent reprochée à l’OM. Pour autant, le FCN pourrait se retrouver en L2 la saison prochaine…