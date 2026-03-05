OM : Walid Acherchour a vu une recrue “totalement perdue”

Éliminé en quart de finale de la Coupe de France par Toulouse au Vélodrome, l’Olympique de Marseille voit l’un de ses objectifs majeurs s’envoler. Sur les réseaux sociaux, le consultant Walid Acherchour a notamment pointé la première mi-temps compliquée de la recrue Himad Abdelli, jugée en grande difficulté dans l’entrejeu marseillais.

Une élimination frustrante pour l’OM

La soirée du 4 mars a tourné à la désillusion pour l’Olympique de Marseille. Opposé au Toulouse FC en quart de finale de la Coupe de France, le club phocéen s’est incliné au terme de la séance de tirs au but après un match nul 2-2 au stade Vélodrome. Les Toulousains ont finalement remporté la séance 4-3 et validé leur qualification pour les demi-finales de la compétition.

Cette élimination est d’autant plus frustrante pour l’OM, qui nourrissait de fortes ambitions dans cette compétition nationale. Dans un match globalement ouvert, Marseille avait pourtant réussi à rester au contact, mais la séance de tirs au but a basculé en faveur du club toulousain, notamment après le tir manqué du jeune Ethan Nwaneri, envoyé au-dessus.

Walid Acherchour pointe la prestation d’Himad Abdelli

La prestation de certains joueurs marseillais a rapidement fait réagir les observateurs. Sur X, le consultant RMC Sport Walid Acherchour s’est notamment attardé sur la première période d’Himad Abdelli, titularisé dans l’entrejeu. Il a écrit : « Abdelli le costume est très grand, la première demi-heure est tellement compliquée. Les remises, son positionnement, son rôle sans le ballon. Il est totalement perdu pour l’instant. »

Le milieu de terrain, ancien capitaine d’Angers, avait été aligné dans un secteur recomposé par l’entraîneur Habib Beye, contraint d’adapter son milieu pour ce quart de finale face à Toulouse.

Cette défaite face à Toulouse laisse désormais l’Olympique de Marseille se concentrer sur ses autres objectifs de la saison, alors que les critiques et analyses autour des performances individuelles se multiplient dans l’entourage du club.