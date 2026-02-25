OM : Walid Acherchour décrypte le dilemme explosif d’Habib Beye

Sur RMC Sport, Walid Acherchour a analysé la situation délicate d’Habib Beye à la tête de l’Olympique de Marseille. Entre pression immédiate et gestion des statuts, le nouveau coach jouerait déjà gros avant le choc face à Lyon.

Alors que l’OM occupe la 4e place du championnat et reste en course en Coupe de France, le contexte reste paradoxalement explosif. Pour Walid Acherchour, Habib Beye ne pouvait pas décliner l’opportunité marseillaise, malgré le risque évident.

Il résume ainsi la situation : « Beye ne pouvait pas refuser l’OM, 4e du championnat à deux matchs d’une finale de coupe de France. Par contre, sur l’histoire des statuts dans l’effectif, s’il perd avec une nouvelle composition contre Lyon, c’est lui qui est mort ; par contre, s’il continue avec les Pavard, Hojbjerg et Balerdi, il est mort aussi. Les coachs disent que quand ils arrivent dans un nouveau club, ils ont la pression et ils préfèrent perdre avec les gros salaires de l’effectif plutôt que d’inventer des compositions, car sinon ce sont eux qui sont morts. Beye va sûrement être dans ce dilemme et il va sans doute se réfugier derrière les gros salaires. »

Un constat lucide qui met en lumière l’équation complexe à résoudre pour le technicien marseillais, coincé entre audace tactique et poids du vestiaire.