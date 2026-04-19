OM : Walid Acherchour dézingue une personne en particulier après la claque à Lorient !

Battu sur la pelouse de Lorient, l’Olympique de Marseille traverse une nouvelle zone de turbulences. En ligne de mire, les choix d’Habib Beye, vivement critiqués par le consultant Walid Acherchour. Une sortie médiatique qui relance le débat sur les orientations tactiques du club phocéen.

Une défaite qui ne passe pas

La défaite 2-0 de l’Olympique de Marseille sur le terrain du FC Lorient laisse des traces. Dominés dans le jeu et souvent en retard dans les duels, les Marseillais ont affiché des lacunes collectives inhabituelles face à un adversaire pourtant engagé dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.

Au-delà du résultat, c’est surtout la prestation globale qui interpelle. L’animation offensive déséquilibrée et un milieu de terrain expérimental ont rapidement exposé les limites du dispositif choisi par Habib Beye. Avec cinq joueurs à vocation offensive alignés dès le coup d’envoi, l’équilibre collectif a semblé fragile tout au long de la rencontre.

Acherchour allume Beye

Sur le réseau X, le consultant Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots au moment d’analyser la prestation marseillaise et les choix du technicien olympien. « Beye ok la communication et les analyses mais malheureusement il y a des matchs. Il y en a eu 9… hormis Monaco et des séquences contre Lyon à l’énergie, avec toute la bienveillance du monde le contenu des matchs est effroyable avec des compos incompréhensibles »

Une critique directe qui met en lumière un point récurrent depuis plusieurs semaines : la cohérence tactique de l’OM. Si certaines performances avaient été masquées par des résultats ponctuels, cette défaite à Lorient relance les interrogations autour des choix de Habib Beye.

Dans un contexte où chaque point compte en Ligue 1, cette sortie médiatique pourrait accentuer la pression autour de l’entraîneur marseillais, déjà confronté à des attentes élevées du côté du club et de ses supporters.