OM : Walid Acherchour donne un nom si de nouveaux investisseurs arrivent !

Alors que l’avenir de l’Olympique de Marseille suscite de nombreuses interrogations, les déclarations de Walid Acherchour relancent une piste aussi prestigieuse que symbolique : celle d’un retour de Didier Deschamps. Une hypothèse conditionnée à une éventuelle restructuration du club.

Une déclaration qui relance le débat autour de l’OM

Invité de l’émission Winamax FC, Walid Acherchour a évoqué l’avenir de l’Olympique de Marseille dans un contexte de possible évolution structurelle. Le consultant a notamment avancé le nom de Didier Deschamps, actuel sélectionneur de l’équipe de France, dont le départ est annoncé après la Coupe du monde 2026.

« Demain s’il y a des nouveaux investisseurs et qu’ils appellent Didier Deschamps, tu ne penses pas qu’il va à l’OM ? Un projet dans lequel il est tête de gondole avec son directeur sportif à lui. C’est un nom qui va revenir à Marseille. S’il y a une restructuration, ce n’est pas déconnant de penser et de l’imaginer », a-t-il déclaré.

Ces propos s’inscrivent dans un contexte où l’OM reste en quête de stabilité sportive et institutionnelle, avec des changements récents au sein de son organigramme et des ambitions affichées de retour au premier plan en Ligue 1.

Un scénario dépendant d’une restructuration du club

À ce stade, aucun élément concret ne permet de confirmer l’existence de discussions entre Didier Deschamps et l’Olympique de Marseille. Le technicien, en poste à la tête des Bleus depuis 2012, reste pleinement engagé dans sa mission jusqu’à l’échéance de 2026.

L’hypothèse avancée repose donc sur un scénario précis : l’arrivée de nouveaux investisseurs et une refonte du projet sportif. Dans ce cadre, le profil de Deschamps, ancien joueur et entraîneur emblématique du club phocéen, apparaît comme crédible sur le plan symbolique et structurel.

Pour l’heure, aucune source officielle du club ou de l’entourage du sélectionneur n’a confirmé une telle piste. Les propos de Walid Acherchour alimentent néanmoins un débat récurrent autour de l’avenir de l’OM et de sa capacité à attirer des figures majeures du football français.