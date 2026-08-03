OM : Walid Acherchour fait le point sur le mercato !

L’OM va vivre un mercato marqué par des départs importants et une profonde réorganisation de son effectif. Sur RMC, Walid Acherchour estime qu’aucun joueur n’est véritablement intransférable si une offre intéressante arrive sur la table. Le consultant insiste également sur la nécessité de réduire la masse salariale avant d’envisager de nouvelles recrues.

À l’OM, aucun actif ne serait totalement intouchable

Le prochain mercato pourrait entraîner de nombreux changements à l’Olympique de Marseille. Après une saison que Walid Acherchour juge sévèrement, le consultant de RMC estime que le club marseillais devra prendre des décisions fortes pour reconstruire un effectif compétitif.

Dans son analyse, plusieurs joueurs susceptibles de conserver une valeur importante sur le marché ont été évoqués. Amine Gouiri, Igor Paixão et Facundo Medina figurent parmi les noms cités par le consultant. « Gouiri, Paixao, Medina… Tous les actifs de l’OM, si tu peux faire une plus-value dessus, personne n’est intransférable si demain tu viens sur n’importe quel joueur avec une approche intéressante », a déclaré Walid Acherchour.

Le consultant ne présente pas ces départs comme acquis. Il défend plutôt l’idée que l’OM pourrait étudier toute proposition suffisamment élevée, notamment si elle permet au club de dégager une plus-value ou de rééquilibrer ses comptes.

Dans cette logique, la valeur sportive d’un joueur ne serait pas le seul critère. Le montant de l’offre, le coût de son remplacement et la situation économique du club pourraient également peser dans la décision.

Igor Paixão, un dossier à surveiller

Le cas d’Igor Paixão illustre cette réflexion. Selon les propos rapportés par Walid Acherchour, l’ailier représente un investissement important pour l’Olympique de Marseille, qui devrait donc protéger ses intérêts en cas d’approche. « Paixao, par exemple, tu l’as acheté 35 M€ donc il faut retomber sur tes pattes », a expliqué le consultant.

Une éventuelle vente ne pourrait donc pas être envisagée à n’importe quel prix. Si l’OM devait ouvrir la porte à un départ, le montant proposé devrait permettre au club de préserver, voire de valoriser, son investissement.

Le départ de Mason Greenwood laisse un chantier offensif

Pour Walid Acherchour, la situation sur les ailes constitue déjà un sujet majeur. Le départ de Mason Greenwood a laissé un vide important dans l’animation offensive, et l’OM devrait renforcer ce secteur. « Quand tu vois le chantier à droite avec la sortie de Greenwood, il faudra aussi repartir sur quelque chose de solide à gauche », a-t-il souligné sur RMC.

Le recrutement d’ailiers capables d’apporter de la vitesse, de la créativité et de l’efficacité pourrait s’avérer complexe. Le marché est souvent concurrentiel et les profils les plus performants sont particulièrement recherchés. « Et trouver des ailiers aujourd’hui, ce n’est quand même pas une mince affaire », a ajouté Walid Acherchour.

« Tant qu’il n’y a pas de sorties, il n’y aura pas d’entrées »

L’un des messages les plus forts du consultant concerne l’ordre des opérations. Pour lui, le mercato marseillais ne pourra réellement avancer qu’après plusieurs départs. « Tant qu’il n’y a pas de sorties, il n’y aura pas d’entrées », a affirmé Walid Acherchour.

L’OM pourrait donc devoir vendre ou se séparer de certains joueurs avant de finaliser de nouvelles arrivées. Ces mouvements permettraient de libérer des places dans l’effectif, mais aussi de dégager des marges financières.

Le consultant va même plus loin en affirmant que, dans les conditions recherchées par le club, aucun joueur ne serait totalement exclu d’un départ. « Aux conditions que l’OM veut aujourd’hui, tout le monde peut partir à l’Olympique de Marseille », a-t-il estimé.

Cette déclaration ne signifie pas que tous les joueurs sont placés sur le marché. Elle traduit plutôt l’idée que l’OM pourrait se montrer ouvert aux discussions si les propositions correspondent à ses attentes.

La masse salariale au cœur du mercato de l’OM

Au-delà des transferts, Walid Acherchour a insisté sur la question des salaires. Selon lui, certains contrats pourraient devenir incompatibles avec la future organisation de l’effectif.

« Tant qu’il y aura des joueurs à plus de 250 000€ ou 300 000€ de salaire, ils ne pourront pas exister dans l’effectif de l’Olympique de Marseille », a-t-il déclaré.

La réduction de la masse salariale pourrait donc devenir une priorité. Des départs pourraient permettre à l’OM de libérer des ressources pour recruter, tout en rééquilibrant la structure des rémunérations.

Pour Walid Acherchour, cette réorganisation apparaît d’autant plus nécessaire que le consultant estime que le club a manqué son exercice. « On n’est pas surpris parce que l’Olympique de Marseille a sabordé sa saison », a-t-il lancé.