OM : Walid Acherchour pointe les failles mentales et un joueur marseillais en particulier !

L’Olympique de Marseille traverse une période délicate marquée par deux prestations inquiétantes en l’espace de quelques jours. Battu lourdement à Bruges en Ligue des Champions puis mis en difficulté face au Paris FC, le club olympien cristallise les critiques, notamment celles exprimées par Walid Acherchour sur RMC.

Une fragilité mentale qui interroge à l’OM

La semaine a tourné au cauchemar pour l’Olympique de Marseille. Mercredi, les Marseillais ont sombré sur la pelouse de Bruges (0-3), laissant une impression de fébrilité collective en Ligue des Champions. Quelques jours plus tard, face au Paris FC, l’OM a de nouveau montré un visage inquiétant, incapable de maîtriser son match malgré une situation favorable au score.



Sur les ondes de RMC, dans l’émission After Foot, le journaliste Walid Acherchour n’a pas caché sa perplexité face au comportement des Olympiens. Il a notamment insisté sur une fragilité mentale persistante, visible aussi bien dans l’attitude collective que dans certaines performances individuelles, soulignant une incapacité à gérer les temps faibles.

Le cas Rulli au cœur des critiques

Parmi les joueurs ciblés, Gerónimo Rulli occupe une place centrale dans l’analyse d’Acherchour. « Que dire de Rulli ? Après le premier but, il crie sur tout le monde à la sud-américaine. Mais c’est encore lui qui crève l’équipe ! À un moment, il était le meilleur gardien de Ligue 1. Comment on est passé de ce statut à un mec qui tue son équipe un match sur deux ? », s’est interrogé le journaliste au micro de RMC.

Au-delà du gardien argentin, Walid Acherchour a également regretté la gestion de la fin de match et l’impact des remplaçants. « Ça ne doit pas être dangereux de faire des changements à 2-0 pour l’OM. Ils prennent l’eau de toute part », a-t-il ajouté, pointant un manque de maîtrise collective préoccupant.

Ces constats renforcent la pression autour du groupe dirigé par De Zerbi, alors que l’OM doit rapidement réagir pour éviter que cette séquence négative ne laisse des traces durables sur la saison en Ligue 1 comme sur la scène européenne.