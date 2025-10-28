OM : Walid Acherchour prévient De Zerbi !

L’Olympique de Marseille traverse une période délicate après deux revers consécutifs, d’abord en Coupe d’Europe contre le Sporting, puis en Ligue 1 face à Lens. Une situation qui a alimenté les débats dans L’After Foot sur RMC Sport, où Walid Acherchour a livré son analyse sans détour. Le consultant a évoqué à la fois le comportement de Roberto De Zerbi, les réactions d’après-match et les attentes autour des prochaines échéances du club phocéen.

Une conférence de presse sous tension

Le ton de Roberto De Zerbi après la rencontre face au Sporting a interpellé plusieurs observateurs, dont Walid Acherchour. Le journaliste a regretté certaines déclarations du coach italien : « Je n’ai pas tout aimé dans sa conférence de presse post-Sporting, où on a encore beaucoup parlé de l’arbitrage. »

Une sortie jugée maladroite, même si le consultant reconnaît le contexte émotionnel particulier d’un tel moment. « C’est à chaud, c’est difficile d’être lucide, autant pour lui que pour Aubameyang. »

Acherchour a toutefois tenu à nuancer ses propos, soulignant que l’état d’esprit du groupe restait globalement positif malgré les déceptions. Pour lui, la priorité doit être de préserver la cohésion et la confiance avant une série de matchs décisifs : « Moi, j’aime quand l’Olympique de Marseille sait perdre, regarde le positif, valorise l’avenir et ce qui peut se passer sur les prochains matchs. Et là c’est ce qu’ils font. »

Deux matchs cruciaux en Ligue 1

Le consultant de RMC a ensuite insisté sur l’importance des deux prochaines rencontres du club marseillais en championnat. « Cette semaine, ils sont attendus. Angers et Auxerre, tu ne dois pas te louper. Là, c’est six points. »

Pour Walid Acherchour, ces confrontations constituent une véritable opportunité pour relancer la dynamique et remettre l’OM sur de bons rails avant la trêve.

🔵⚪️@walidacherchour:” On a souvent reproché aux dirigeants de mettre le feu à chaque défaite. J’aime quand ils savent perdre, valorisent le positif. Mais face à Angers et Auxerre, ils sont attendus au tournant et ne peuvent pas se louper. En L1, l’ennemi de l’OM, c’est lui-même” pic.twitter.com/sHHFt70nLT — After Foot RMC (@AfterRMC) October 27, 2025



Avec un calendrier plus favorable et la nécessité de se rassurer, Roberto De Zerbi et ses joueurs savent qu’ils n’ont plus droit à l’erreur. L’objectif est clair : redresser la barre en Ligue 1 pour rester au contact des places européennes et calmer la pression qui entoure le club.

En attendant, la balle est dans le camp de l’OM, attendu au tournant par ses supporters comme par ses observateurs les plus avertis.