OM : Walid Acherchour prévient Habib Beye

À la veille d’un rendez-vous crucial, la pression monte autour de l’Olympique de Marseille. Sur le plateau de l’After Foot sur RMC Sport, Walid Acherchour a interpellé Habib Beye, estimant que le discours devra désormais se traduire concrètement sur le terrain.

Après la contre-performance face à Brest, l’OM est attendu au tournant. Le technicien marseillais a affiché optimisme et détermination en conférence de presse, mais pour les observateurs, le temps des paroles est révolu.

« Va falloir que tout ce que dit Habib Beye en conférence de presse se retranscrive sur le terrain. C’est un super orateur, mais demain on attend un changement de visage de l’OM par rapport à ce qu’on a vu contre Brest », a-t-il lancé dans l’émission.

Le message est clair : l’OM doit montrer un tout autre visage, avec plus d’intensité, de cohérence et d’impact. Dans un contexte où chaque point compte pour la course au podium, les Marseillais n’ont plus vraiment le droit à l’erreur.

Reste désormais à savoir si les « bonnes intentions » affichées cette semaine se concrétiseront dès le prochain match, sous le regard exigeant du public marseillais.