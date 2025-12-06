OM : Walid Acherchour se montre impitoyable avec Marseille après la défaite à Lille !

La défaite de l’OM à Lille (1-0) a provoqué de nombreuses réactions, et celle du consultant Walid Acherchour (Winamax FC / RMC) s’est rapidement démarquée par sa franchise. Sur son compte X, il a livré une analyse très critique de la prestation marseillaise, estimant que le niveau affiché au stade Pierre-Mauroy était loin des exigences d’un club comme l’Olympique de Marseille.

Sans détour, Acherchour a qualifié le match d’« infect », pointant un ensemble incohérent et sans rythme. « Match tellement infect de l’OM. Un entre deux dans le système avec des intentions de jeu très décevante. 0 pressing, 0 contrôle, 0 relais pour les transitions. Ils n’ont jamais commencé leur match », a-t-il écrit. Pour le consultant, l’OM n’a jamais existé dans le contenu, incapable de produire le moindre enchaînement cohérent ou de montrer une once d’agressivité.

Le spécialiste met en cause l’absence d’identité et de maîtrise dans un contexte pourtant crucial. « Un match de Ligue 1, pas joué dans les grandes largeurs », lâche-t-il encore, avant de ne sauver que deux joueurs : « Il y a Emerson et Balerdi à sauver dans la rencontre. Le reste c’est tellement insuffisant. »

0 pressing, 0 contrôle, 0 relais pour les transitions. Ils n’ont jamais commencé leur match

Walid Acherchour poursuit en détaillant plusieurs défaillances individuelles qu’il estime flagrantes. Il évoque un « milieu fébrile », un Rulli pointé du doigt (« Rulli te crève »), un Aguerd bien loin de son meilleur niveau « depuis la pubalgie », un Paixao en difficulté « le dossier avec le ballon devient très gênant », et un Greenwood dont « le rôle n’est pas clair ».

Un constat qui souligne la fragilité globale du projet marseillais sur cette rencontre, incapable de trouver un équilibre ou des repères collectifs.

Une série d’individualités pointées du doigt !

Acherchour replace également cette défaite dans un contexte sportif plus large. Pour lui, ce match devait être un tournant après le nul frustrant contre Toulouse : « Match virage après le nul contre Toulouse qui pouvait te permettre d’être premier en mettant à 6 pts Lille et 9 Monaco avant de les affronter. Résultat tu peux voir Lens devant toi à 5 pts de Lens et Lille revient à ta hauteur. »

En conclusion, il estime que l’OM n’a jamais donné l’impression de mesurer l’importance de cette rencontre : « Pas senti que c’était ce match-là côté OM. »