OM – Walid Acherchour s’enflamme littéralement pour Robinio Vaz !

Invité à réagir après la large victoire de l’Olympique de Marseille face au Havre (6-2) ce samedi soir, Walid Acherchour n’a pas tari d’éloges sur Robinio Vaz. Le jeune attaquant marseillais, buteur en fin de rencontre, a marqué les esprits par son impact et son attitude exemplaire.

Sur les ondes de RMC dans l’After Foot, le consultant a tenu à saluer la prestation du joueur formé au club, tout en soulignant son rôle déterminant dans le déroulé du match.

« On va évidemment parler de Greenwood et de ses quatre buts, mais Vaz, il change le match ce soir. Il fait des choses simples avec une grande détermination. Robinio Vaz est exceptionnel, ce jeune joueur va devenir mon chouchou. »

Acherchour a ensuite insisté sur le profil complet du jeune Olympien, aussi travailleur qu’élégant balle au pied :

« J’aime trop ce qu’il réalise sur le terrain. Tu lui prêtes ta voiture sans essence, il te la ramène le lendemain avec le plein et sans égratignure. Et si tu combines le côté athlétique, la détermination, la technique balle au pied, c’est magnifique. »

Entré en cours de match, Robinio Vaz a en effet dynamisé l’attaque de l’OM, offrant notamment une passe décisive avant de conclure lui-même l’une des dernières actions de la soirée.

Encore méconnu du grand public il y a quelques semaines, le jeune attaquant continue d’impressionner par sa maturité et sa justesse dans le jeu. À ce rythme, le Vélodrome pourrait bien s’être trouvé une nouvelle idole en devenir.