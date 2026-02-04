OM : Walid Acherchour s’enflamme pour ce joueur marseillais et s’interroge sur le poste de gardien !

La victoire nette de l’OM face à Rennes (3-0) en Coupe de France n’a pas totalement convaincu Walid Acherchour. Sur son compte X, le consultant livre une analyse détaillée, saluant certains choix de Roberto De Zerbi tout en pointant de nombreuses limites dans le contenu marseillais et les manquements rennais.

Une prestation marseillaise jugée pauvre dans le jeu par Acherchour

Au-delà du score, Walid Acherchour insiste sur le faible niveau du match. Selon lui, « le match ne ressemble à rien », estimant que l’OM a longtemps évolué dans un faux rythme malgré l’ouverture du score. Le consultant évoque un milieu de terrain « inexistant » et un manque criant de maîtrise collective. Il souligne notamment que Greenwood a dû « dézoner » pour compenser les difficultés de Højbjerg avec le ballon, qualifiant ses premières périodes de « cataclysmiques » avant une montée en puissance au pressing.

Acherchour met aussi en avant certaines séquences offensives, saluant les actions impliquant Greenwood, Gouiri et Aubameyang, qu’il décrit comme « totalement mon football ». Une appréciation ciblée, loin de masquer ses réserves globales sur le contenu proposé.

L’état d’esprit de Weah, la régularité de Weah, la détermination de Weah. S’il y avait 11 mecs comme ça depuis le début de saison du côté de l’OM, la saison serait tout autre. Le match ne ressemble à rien, Marseille se fait dessus même après le 1-0… Il ne se passe absolument rien. Le milieu de terrain est inexistant et que dire de Rennes… très déçu des intentions de départ et il ne se passe pas grand-chose de mieux en étant mené contre cet OM-là… Il y a penalty aussi sur Paixao. Très problématique de faire un tour sans VAR et un tour avec VAR. Nwaneri heureusement qu’il y’a pas la VAR, parce c’est rouge VAR tous les jours. Les 2 débuts de mi-temps de Rennes sont cataclysmiques, 2 cadeaux à ce niveau ce n’est pas possible et j’ai trouvé Habib Beye très gentil dans son explication du contenu de la mi-temps de son équipe. Bon choix De Zerbi, la sortie Nwaneri pour Bilal Nadir. Belle lecture de match. Greenwood qui est obligé de faire ce qu’Hojberg doit faire en dézonant, c’est tellement symptomatique. Hojberg c’est dingue, toutes les premières mi-temps c’est cataclysmique avec le ballon. Derrière il monte en puissance dans le pressing mais toujours c’est comme ça. Il symbolise le manque de jeu intérieur de l’OM et le faux rythme. Greenwood sur les deux actions de Gouiri et Aubameyang, c’est totalement mon football. Le rapport qualité prix/salaires pour Rennes, c’est abyssal. Il n’y a pas un joueur capable de produire un truc spécial. On est à la crémerie, il y a du Activia de partout. Quand tu rajoutes à ça les intentions de Beye dans la compo et son discours à la mi-temps. Ça fait beaucoup. J’ai le sentiment (à confirmer) que De Lange ne te fera pas autant d’exploits que Rulli mais il te fera moins de dingueries en dégageant plus de calme. C’est juste un sentiment.

Le consultant valide en revanche les décisions de Roberto De Zerbi, notamment « la sortie de Nwaneri pour Bilal Nadir », qu’il qualifie de « belle lecture de match ». Il pointe aussi les limites de l’arbitrage sans VAR, évoquant un penalty potentiel sur Paixão et une situation où « c’est rouge VAR tous les jours ».

Côté rennais, le constat est sévère. Les « deux débuts de mi-temps cataclysmiques » et les « cadeaux » offerts à ce niveau sont jugés inacceptables. Habib Beye est estimé « très gentil » dans son analyse de la prestation de son équipe, tandis que le rapport qualité-prix de l’effectif breton est qualifié d’« abyssal ».

Enfin, Acherchour partage un ressenti mesuré sur le poste de gardien, estimant que De Lange pourrait offrir plus de calme que Rulli, tout en précisant qu’il s’agit « juste d’un sentiment ». Une victoire marseillaise importante au tableau d’affichage, mais loin d’avoir dissipé toutes les interrogations.