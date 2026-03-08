OM : Walid Acherchour s’enflamme pour un joueur marseillais !

Au lendemain de la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Toulouse FC (1-0), les débats se sont poursuivis sur les ondes de RMC dans l’émission L’After Foot. Consultant régulier du programme, Walid Acherchour a notamment mis en avant l’activité et l’engagement de l’ailier marseillais Igor Paixão, tout en soulignant certaines limites dans son jeu.

Selon lui, le Brésilien fait partie des rares joueurs capables de susciter de l’adhésion chez les supporters marseillais ces dernières semaines.

OM : Walid Acherchour souligne l’importance de Paixão après la victoire à Toulouse

« Sur la période, heureusement que Paixão est là même s’il a beaucoup de déchet. Il fait partie des seuls joueurs de l’OM auquel j’ai envie de m’attacher dans cette équipe. Il se donne à 10 000 %. Contre Lyon c’est lui qui te change le match, face à Toulouse en Coupe de France il marque un but. Avec le jeu plus vertical de Beye il est très intéressant. (…) En deuxième mi-temps il est moyen, pendant la deuxième mi-temps, il y a encore des choix qui me donnent des boutons… Mais il fait tout ça à 10 000 à l’heure à chaque fois. Il travaille, il aide Medina. »

Dans son analyse, le consultant insiste ainsi sur l’état d’esprit irréprochable de l’ailier marseillais, un profil qui correspond davantage au jeu direct prôné par l’entraîneur Habib Beye. Malgré un déchet technique encore présent, l’énergie et l’investissement de Paixão semblent aujourd’hui constituer l’un des rares motifs de satisfaction dans une période agitée pour le club phocéen.