OM : Walid Acherchour s’interroge sur la suite du projet McCourt…

Alors que l’Olympique de Marseille entame une profonde cure d’austérité et vient de boucler son mercato sans aucune recrue, Walid Acherchour estime que cette période de transition ne peut pas devenir une nouvelle norme. Dans l’After Foot sur RMC, le consultant a rappelé l’importance capitale d’un retour rapide en Ligue des champions.

« L’OM ne peut pas éternellement ne pas faire le podium »

Après les explications de Stéphane Richard sur la situation économique du club et la nécessité de reconstruire un modèle plus soutenable, la question des ambitions sportives de l’OM reste entière.

Pour Walid Acherchour, Marseille peut accepter de revoir temporairement ses attentes, mais pas de s’installer durablement en dehors des premières places.

« L’OM ne peut pas être une équipe qui, éternellement, ne fait pas le podium. »

Le consultant de RMC pointe ainsi la difficulté de la situation marseillaise : le club doit réduire ses dépenses, tout en restant suffisamment compétitif pour retrouver les revenus européens dont il a besoin.

La Ligue des champions indispensable aux finances ?

Acherchour insiste surtout sur l’importance économique d’une qualification en C1.

« Tu dois retrouver la Ligue des champions pour retrouver une santé financière. Mais il faut y aller, en Ligue des champions… »

C’est tout le paradoxe auquel l’OM est désormais confronté. Le club a considérablement réduit sa masse salariale, vendu plusieurs joueurs importants et n’a recruté personne cet été.

Dans le même temps, une nouvelle saison sans Ligue des champions compliquerait encore davantage le redressement financier annoncé par la direction.

Marseille doit donc réussir une équation particulièrement délicate : réduire son train de vie sans perdre définitivement sa capacité à terminer sur le podium. Pour Walid Acherchour, la reconstruction économique ne pourra réellement fonctionner que si elle s’accompagne rapidement de résultats sportifs.