OM – Wallid Acherchour : “Ce club est une blague !”

L’affaire autour de Pierre-Emerick Aubameyang continue d’enflammer l’actualité de l’OM. Écarté du groupe avant le déplacement capital au Havre après son implication dans le chahut survenu à la Commanderie, l’attaquant gabonais symbolise pour beaucoup le chaos total qui règne actuellement à Marseille.

Dans l’After Foot sur RMC Sport, Walid Acherchour a livré une sortie extrêmement dure sur la situation du club phocéen, estimant que l’OM continue de sombrer jour après jour.

« À chaque fois, on se dit que l’OM a touché le fond, mais tous les jours, ils creusent encore. Vivement que ce cauchemar se termine car en ce moment, ce club est une blague. »

Le consultant de RMC s’est également montré sidéré par l’attitude d’Aubameyang dans un moment aussi critique de la saison, alors que Marseille joue encore sa qualification européenne.

« Comment un joueur comme Aubameyang peut-il faire ça à ce moment de la saison ? »

Pour Acherchour, cet épisode confirme surtout une fracture profonde entre le vestiaire et la direction sportive menée par Medhi Benatia.

« Ça fait un moment qu’on explique qu’il y a une fracture entre Benatia et les joueurs. Les joueurs défient l’autorité, plus personne n’accepte les décisions des dirigeants. »

Une situation devenue totalement incontrôlable selon lui.

« Je n’aurais jamais pensé qu’on en arrive là à l’OM. »

Cette nouvelle polémique intervient dans une fin de saison totalement chaotique pour Marseille, déjà plombée par la mise au vert forcée des joueurs, les tensions internes et une série de résultats catastrophiques qui éloignent désormais le club des places européennes.