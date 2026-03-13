OM : Weah l’avoue, “sans les supporters on est rien !”

Grâce à un succès 1-0 face à l’AJ Auxerre en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a lancé son week-end de championnat de la meilleure manière. Après la rencontre, Timothy Weah a insisté sur le rôle déterminant du public marseillais, évoquant notamment l’impact de l’ambiance du Vélodrome sur la performance de l’équipe.

Une victoire importante pour l’OM en Ligue 1

Le succès de l’Olympique de Marseille contre l’AJ Auxerre permet au club phocéen de poursuivre sa saison en Ligue 1 dans un contexte où chaque point compte dans la course au classement. Cette rencontre marquait l’ouverture de la 26e journée du championnat français.

Dans un match fermé, l’OM est parvenu à faire la différence pour s’imposer 1-0. Une victoire précieuse pour un groupe marseillais qui cherche à maintenir de la régularité en championnat après plusieurs semaines marquées par des résultats contrastés toutes compétitions confondues.

Timothy Weah appelle à l’unité avec les supporters

Au micro de Ligue 1+, Timothy Weah a livré un message clair à l’issue de la rencontre, insistant sur le rôle du public dans la dynamique de l’équipe.

“TOUS CONTINUER ENSEMBLE COMME UNE FAMILLE” ⚪️🔵 Timothy Weah 🇺🇸 réagit à la fronde des supporters en 1ère mi-temps ! #OMAJA pic.twitter.com/fOyDkvfKNQ — L1+ (@ligue1plus) March 13, 2026



« C’était un peu dur, les supporters font l’équipe… C’était dur de pousser en première mi-temps, sans eux on est rien, on joue pour eux. Je sais qu’il y a eu des déceptions en Coupe de France en Ligue des Champions, je pense que l’on doit rester ensemble. Si tu as l’OM dans le cœur on doit pousser ensemble. C’était dur sans eux. En deuxième mi-temps c’était mieux, avec eux il y avait l’énergie, on a mis de l’énergie dans le jeu. C’est ce qui faut. Ils ont le droit mais on doit tous continuer ensemble comme une famille ! »

Le message de l’attaquant américain intervient dans un contexte où l’Olympique de Marseille a connu des frustrations dans d’autres compétitions, notamment en Coupe de France et en Ligue des Champions de l’UEFA.

Face à Auxerre, l’équipe marseillaise a finalement trouvé l’énergie nécessaire pour faire la différence après la pause, dans une ambiance redevenue plus favorable. Un signal que Timothy Weah a tenu à souligner, rappelant l’importance du lien historique entre l’OM et son public.