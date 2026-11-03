La sortie médiatique d’Ali Zarrak contre Jean-Pierre Papin n’est pas passée auprès de la direction de l’Olympique de Marseille. Comme Football Club de Marseille l’avait déjà expliqué, cet entretien accordé à L’Équipe n’avait pas été autorisé par le club. Selon La Provence et RMC Sport, le dirigeant olympien a été recadré par sa hiérarchie. Un départ ne serait toutefois pas envisagé.

L’affaire Ali Zarrak – Jean-Pierre Papin continue de provoquer des remous à l’OM. Après les accusations formulées par l’ancien Ballon d’Or, Zarrak avait choisi de répondre publiquement dans un entretien accordé à L’Équipe, le 28 octobre dernier. Une prise de parole particulièrement offensive qui a ravivé les tensions entre les deux hommes.

Mais cette initiative n’a pas été appréciée en interne. Selon La Provence, la direction marseillaise n’avait pas donné son feu vert à cette interview, contrairement au protocole habituellement appliqué au club.

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Une interview non autorisée qui passe mal à l’OM

Comme Football Club de Marseille l’avait déjà expliqué, la prise de parole d’Ali Zarrak ne bénéficiait pas de l’accord préalable de l’OM.

Dans cet entretien, l’ancien responsable de la Pro 2, désormais chargé du recrutement en Île-de-France, avait vivement répondu aux accusations de Jean-Pierre Papin↗, notamment concernant les tensions qui avaient marqué leur collaboration.

Zarrak contestait les accusations de harcèlement moral formulées par l’ancien entraîneur de la réserve, tout en portant un jugement très sévère sur ses compétences.

Des déclarations qui intervenaient après la sortie médiatique de Papin visant Zarrak et Pablo Longoria↗.

D’après RMC Sport, le dirigeant aurait prévenu sa hiérarchie la veille de la publication de l’entretien. Cette démarche n’aurait toutefois pas suffi à éviter un recadrage de la direction.

Le timing de cette polémique dérange d’autant plus que le nouveau trio Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio cherche à rétablir un fonctionnement plus serein au sein du club.

Aucun départ envisagé malgré le recadrage

Si l’interview a fortement déplu, Ali Zarrak ne serait pas menacé dans ses fonctions à court terme.

Selon La Provence, aucune démarche visant à provoquer son départ n’a été engagée. Le club continuerait d’apprécier ses compétences professionnelles et le travail effectué dans ses missions actuelles.

Cette distinction entre son activité et sa communication publique semble essentielle dans la position de la direction.

Dans son entretien à L’Équipe, Zarrak reconnaissait d’ailleurs avoir parfois commis des erreurs dans sa manière de fonctionner. Il expliquait notamment que Medhi Benatia avait déjà été amené à le recadrer↗ par le passé.

Cette nouvelle séquence illustre la difficulté pour l’OM de refermer définitivement un conflit vieux de près de deux ans. La direction semble désormais vouloir éviter que les différends personnels entre anciens collaborateurs continuent d’alimenter l’actualité du club, alors que l’équipe première vient d’enchaîner quatre victoires en Ligue 1.