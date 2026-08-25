OM – Zeroual : “McCourt nous a dit 3 saisons pour redresser le club…”

Invité ce lundi dans l’émission Débat Foot Marseille sur FCMarseille, Rachid Zeroual est revenu sur les échanges récents avec Frank McCourt. Le vice-président des South Winners affirme que le propriétaire de l’OM a fixé un cap de trois saisons pour remettre le club sur de meilleurs rails financiers et sportifs.

« Trois saisons pour redresser le club »

La situation de l’Olympique de Marseille continue d’alimenter les inquiétudes autour du club, notamment sur le plan financier. Invité de Débat Foot Marseille ce lundi, Rachid Zeroual a livré plusieurs éléments sur les discussions avec Frank McCourt.

Le responsable des South Winners affirme que le propriétaire américain a évoqué un plan de redressement étalé sur plusieurs saisons.

« McCourt nous a dit 3 saisons pour redresser le club. Trois saisons pour revenir au niveau ou nous étions la saison dernière. Une année, une année et demi pour bien enterrer toute ta dette et pour pouvoir réengager de l’argent intelligemment. Il a posé son véto au sein du conseil de surveillance du club, il aurait dû le faire depuis longtemps, il aurait pu me passer un coup de téléphone pour demander qu’est ce c’est tout ça, j’y serai allé à Miami ou a Boston… »

“McCourt nous a dit qu’il faudrait 3 saisons pour redresser le club…” #OM pic.twitter.com/CY35DQPXUX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 24, 2026



Selon Rachid Zeroual, le message envoyé est donc celui d’une période de transition, avec d’abord la nécessité d’assainir la situation avant de pouvoir remettre davantage de moyens dans le sportif.

Zeroual regrette une réaction trop tardive

Le vice-président des South Winners ne cache toutefois pas ses regrets sur la manière dont McCourt a piloté le club ces dernières années. À travers sa déclaration, il estime que le propriétaire aurait dû intervenir beaucoup plus tôt et contrôler davantage ce qui se passait au sein de l’OM.

Le passage sur le veto posé au conseil de surveillance illustre cette idée : pour Zeroual, McCourt semble désormais vouloir reprendre la main sur la gestion et imposer davantage de limites. Dans un mercato où l’OM est justement contraint de réduire sa masse salariale avant de pouvoir recruter, cette prise de parole apporte un éclairage supplémentaire sur la stratégie actuelle du club.

Le message transmis aux supporters apparaît clair : le redressement ne sera pas immédiat et pourrait s’étaler sur plusieurs saisons, avec une première phase consacrée à la réduction des dettes et des dépenses avant de retrouver davantage de capacité d’investissement.