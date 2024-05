Omar Sy : « j’ai envie que l’OM gagne et que le PSG perde » (en coupe d’Europe)

Le célèbre humoriste et acteur français Omar Sy a choisi son camp entre l’OM et le PSG au journal du 20h30 de Laurent Delahousse ce dimanche.

Pourtant ami avec de nombreuses stars parisiennes, Omar Sy est particulièrement touché par la ville de Marseille, sa passion, son stade et ses supporters. Une fois encore, dans le journal de Laurent Delahousse, l’humoriste a clamé son amour pour l’OM.

« Quand Anelka jouait au PSG je supportais le PSG mais il se trouve que j’aime l’Olympique de Marseille. C’est pas un défaut du tout. Et pardon mais pour le moment c’est la seule équipe française qui a gagné la Ligue des champions. Je suis désolé mais à jamais les premiers, c’est comme ça, c’est un fait. Je vais regarder les 2 (Dortmund – PSG et OM – Atalanta) parce que les deux m’intéressent. J’ai envie que l’OM gagne et j’ai envie que Paris perde (rires). »

Omar Sy 🇨🇵 au journal de @20h30ledimanche 🔹 J’ai envie que l’OM gagne et que le PSG perde #TeamOM 🔵⚪ 🎥 pic.twitter.com/e2fo4f3o53 — GP013 (@Gp_013) May 3, 2024

A LIRE AUSSI : Riolo et Acherchour encensent un joueur de l’OM !

« Je supportais plus Anelka, que l’équipe du PSG »

En 2017, la vedette du film Intouchables avait déjà choisi son camp !

« À l’époque, je supportais plus un joueur, que l’équipe du Paris Saint-Germain. Il s’agit de Nicolas Anelka, qui est un ami d’enfance. Quand il jouait à Paris, forcément, j’étais derrière Paris mais mon cœur a toujours été à l’OM. C’est la seule équipe française qui a la petite étoile sur le petit torse ». L’emblème du club phocéen comporte effectivement une étoile qui fait référence à sa victoire en Ligue des champions en 1993… L’annonce en 2012 de sa préférence pour l’OM ? J’ai attendu que l’OM soit vraiment dans une période difficile parce que c’est là que l’on reconnaît les vrais supporters. Et je l’ai dit à un moment où ça n’allait pas pour donner un petit peu plus de cœur et d’élan aux joueurs qui en avaient besoin à ce moment-là. »