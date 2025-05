On connait l’arbitre pour HAC – OM : pas de quoi rassurer les supporters des deux camps…

Ce samedi à 21 heures, Willy Delajod officiera en tant qu’arbitre principal pour la rencontre de la 33e journée de Ligue 1 entre Le Havre et l’Olympique de Marseille. Une désignation qui ne passe pas inaperçue du côté phocéen. Pour la quatrième fois de la saison, le jeune arbitre de 32 ans dirigera un match des Marseillais, et les souvenirs laissés par les précédents affrontements sont loin d’être positifs.

Depuis le début de la saison, l’OM n’a récolté qu’un point lors des trois rencontres arbitrées par Willy Delajod. Le 29 septembre dernier, les hommes de Roberto De Zerbi s’étaient inclinés à Strasbourg (1-0). Le 14 décembre, la réception de Lille au Vélodrome s’était soldée par un match nul (1-1), dans une ambiance tendue. Lors de cette rencontre, l’arbitre avait été escorté sous les huées des supporters marseillais, mécontents de ses décisions. Enfin, le 29 mars, l’OM avait à nouveau chuté, cette fois-ci à Reims (3-1).

1 point en 3 matches, un bilan défavorable pour l’OM !

“Les décisions de Willy Delajod avaient suscité la colère des deux camps”, rappelait un observateur après le match face à Lille. Un contexte qui pourrait peser ce samedi alors que Marseille se bat pour conserver sa deuxième place avec un point d’avance sur Monaco.

Le Havre n’a pas été épargné non plus par les prestations de Willy Delajod. En trois matchs arbitrés par ce dernier, les Normands ont concédé autant de défaites, dont une lourde défaite à domicile face à Rennes (1-5) le 13 avril dernier. Désormais barragistes, les Havrais ont un point de retard sur le FC Nantes et joueront gros ce samedi contre des Marseillais en quête de points.

À l’approche de cette rencontre capitale, le choix de Willy Delajod pourrait bien être scruté de près par les supporters marseillais, encore marqués par les précédents épisodes arbitrés par ce dernier.