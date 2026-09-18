OM : « Ça fait un peu conflit d’intérêts », Mathieu Grégoire s’interroge sur Benatia…

Invité sur notre plateau jeudi soir, le journaliste Mathieu Grégoire a exprimé ses réserves sur la présence de Medhi Benatia comme consultant sur Canal+. Le journaliste de L’Équipe juge délicat de voir l’ancien directeur sportif de l’OM commenter des joueurs qu’il a lui-même recrutés et une situation sportive à laquelle il a participé quelques semaines plus tôt.

« Ça fait un peu conflit d’intérêts »

Sur le plateau de Football Club de Marseille, Mathieu Grégoire a réagi au nouveau rôle de Medhi Benatia, désormais consultant sur Canal+ après son départ récent de l’OM.

« Moi, je trouve bizarre qu’un directeur sportif qui était encore en poste dans un club il y a moins de trois mois aille commenter un match ou juger des performances de joueurs qu’il a lui-même recrutés. »

Le journaliste de L’Équipe estime que la proximité temporelle entre son départ de Marseille et ses premières interventions télévisées peut poser question.

« Ça fait un peu conflit d’intérêts. J’aurais mis un peu plus de distance par rapport à l’OM. »

« Fais plutôt le match de Lyon ! »

Mathieu Grégoire a également insisté sur le fait que Benatia commente aujourd’hui une équipe construite en partie sous sa responsabilité.

« Fais plutôt le match de Lyon ! Là, il te parle d’un match dont il est un peu responsable. »

Un point de vue qui vise moins la présence de Benatia dans les médias que le fait de commenter directement l’OM quelques semaines seulement après avoir quitté ses fonctions.

Une situation qui alimente le débat

Depuis son départ, Medhi Benatia a régulièrement pris la parole sur la situation marseillaise et sur certaines décisions prises durant son passage au club. De son côté, Mathieu Grégoire considère qu’une période de recul aurait été préférable avant de porter un regard public sur les performances de joueurs recrutés sous sa direction.

Un débat qui illustre aussi à quel point la situation actuelle de l’OM reste étroitement liée aux choix effectués ces derniers mois.