Pablo Longoria pourrait déjà quitter River Plate. Selon le quotidien argentin La Nación, l’ancien président de l’OM serait susceptible de mettre fin à son aventure comme directeur sportif dès le mois de décembre.

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Le départ de Pablo Longoria↗ de River Plate serait désormais envisagé avec insistance. Selon La Nación, plusieurs sources proches du dossier considéreraient cette issue comme très probable, alors que le dirigeant espagnol éprouverait des difficultés à s’adapter au fonctionnement du football argentin.

Une adaptation compliquée au fonctionnement de River Plate

L’environnement découvert par Longoria↗ en Argentine serait très différent de celui qu’il a connu dans les clubs européens. Les circuits de décision et le nombre important d’intervenants compliqueraient notamment son travail au sein de River Plate. La direction du club argentin serait également déçue par certains résultats de son travail. La gestion des joueurs écartés de l’effectif ferait partie des principaux points de tension, River Plate espérant que Longoria puisse utiliser son réseau européen pour leur trouver des portes de sortie définitives.

Le dossier des joueurs placés dans le « container »

Cette mission n’aurait pas produit les résultats attendus, notamment pour les éléments regroupés dans ce que La Nación surnommerait le « container ». Le terme fait écho au « loft » mis en place à Marseille, où certains joueurs étaient écartés du groupe professionnel. Cette situation intervient alors que la méthode de gouvernance de Longoria↗ continue également de faire débat à l’Olympique de Marseille. Son ancien directeur sportif Medhi Benatia l’a récemment critiqué sur Canal+, lui reprochant notamment de lui avoir présenté une version différente de la situation financière du club avant le mercato de janvier 2026.

Des critiques également formulées à Marseille

Le successeur de Longoria à la présidence, Stéphane Richard, a lui aussi formulé à mots couverts des réserves sur la gouvernance mise en place avant son arrivée. L’ancien président de l’OM est ainsi contesté à la fois sur son adaptation à River Plate et sur des aspects de sa méthode déjà discutés à Marseille.