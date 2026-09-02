Paixão de retour dimanche, les plus gros salaires et un effectif dévalorisé… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Le mercato terminé, l’Olympique de Marseille doit désormais se concentrer sur le terrain. Ce mercredi 2 septembre 2026, trois sujets retiennent l’attention : le retour espéré d’Igor Paixão face au Paris FC, une hiérarchie salariale toujours dominée par Pierre-Emile Højbjerg et la forte baisse de la valeur marchande de l’effectif après les départs estivaux.

1. Igor Paixão de retour dimanche face au Paris FC ?

Igor Paixão reste à Marseille. Malgré l’intérêt de Sunderland et les discussions autour de son avenir, l’ailier brésilien poursuit son aventure sous le maillot olympien. Un soulagement sportif pour Bruno Genesio, qui conserve l’un de ses principaux atouts offensifs à l’issue d’un été sans recrutement.

Reste désormais à retrouver les terrains. Touché à la cuisse, Paixão avait manqué le déplacement à Monaco. Selon La Provence, sa reprise de l’entraînement collectif était prévue mardi 1er septembre. Une étape importante dans la perspective de la réception du Paris FC, dimanche.

Sa présence pour cette rencontre reste toutefois à confirmer. Elle dépendra de ses sensations et de sa capacité à retrouver le rythme avec le groupe. Après les incertitudes du mercato, son retour offrirait une solution supplémentaire à l’attaque marseillaise.

2. Højbjerg, Kondogbia, Aguerd… Le Top 10 des salaires de l’OM

La fermeture du mercato n’a pas effacé le poids des principaux contrats olympiens. Selon les estimations relayées par Football Club de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg reste le joueur le mieux rémunéré de l’effectif, devant Geoffrey Kondogbia et Nayef Aguerd.

| Pierre-Emile Højbjerg | 500 000 € |

| Geoffrey Kondogbia | 450 000 € |

| Nayef Aguerd | 400 000 € |

| Igor Paixão | 375 000 € |

| Angel Gomes | 320 000 € |

| Emerson | 300 000 € |

| Timothy Weah | 300 000 € |

| Amine Harit | 275 000 € |

| Amine Gouiri | 270 000 € |

| Neal Maupay | 250 000 € |

Ces montants restent des estimations, et non des rémunérations officiellement confirmées par le club. Ils donnent néanmoins une idée du poids des salaires les plus importants dans le budget marseillais.

Malgré les nombreux départs enregistrés cet été, la réduction de la masse salariale demeure ainsi un enjeu majeur. L’OM a conservé plusieurs cadres, mais n’a pas retrouvé la marge de manœuvre nécessaire pour renforcer son effectif.

3. La valeur de l’effectif aurait chuté de plus de 50 %

Le troisième chiffre marquant concerne la valeur marchande du groupe olympien. Selon les estimations attribuées à Prime, celle-ci serait passée de 388,5 millions d’euros au 1er juin à 181,85 millions après le mercato. Soit une diminution de 206,65 millions d’euros, équivalente à 53,2 %.

Cette évolution traduit d’abord les nombreux départs estivaux. Mason Greenwood, Facundo Medina, Geronimo Rulli, Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi, Quinten Timber, Hamed Junior Traoré et Bilal Nadir ont notamment quitté Marseille, sans qu’aucune arrivée ne vienne compenser ces mouvements.

Attention toutefois : la valeur marchande estimée d’un effectif ne correspond ni aux recettes de transferts ni à une perte comptable pour le club. Elle ne mesure pas non plus, à elle seule, le niveau sportif d’une équipe.

Le constat reste néanmoins celui d’un groupe profondément remanié. Avec Paixão, Højbjerg, Aguerd, Gomes ou Gouiri, Bruno Genesio conserve des joueurs importants. Son défi sera désormais de construire une équipe compétitive malgré la réduction des solutions à sa disposition. La réception du Paris FC constituera une première échéance après la fermeture du marché.