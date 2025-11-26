Paixao, supporters marseillais, Riolo… les infos OM du 26/11/2025

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 26 novembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

1 – Une Fan Cam à ne pas rater !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Newcastle (2-1) lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Retrouvez le replay de la FanCam avec la réaction à chaud des supporters marseillais juste après la rencontre au stade Vélodrome !

2 – Riolo a été convaincu et lâche un “merci monsieur !”

Mardi soir, au Vélodrome, l’OM a réussi un véritable coup de maître face à Newcastle United, s’imposant 2-1 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Menés dès la 6ᵉ minute après un but d’Harvey Barnes, les Marseillais paraissaient mal embarqués. Mais, peu après la reprise, Aubameyang a tout changé : un premier but à la 46ᵉ minute, suivi d’un second à la 50ᵉ, redonnant l’avantage à l’OM et offrant un sursis précieux en Ligue des Champions.

Son doublé, rapide et décisif, permet à Marseille de rester en course pour la qualification. Mais c’est aussi un signal fort envoyé après des prestations jugées trop timides ces dernières semaines.

Les mots de Daniel Riolo saluent la “réponse” d’Aubameyang

🔥⚪🔵 Daniel Riolo : “On attendait une vraie réponse d’Aubameyang, être bon dans le vestiaire, ça compte, mais sur le terrain il m’avait pas transcendé. Là ce soir, c’est une réponse. Dans un match de Ligue des Champions, faire une telle performance, je dis merci monsieur.” pic.twitter.com/LX9XbpmszV — After Foot RMC (@AfterRMC) November 25, 2025



Le journaliste Daniel Riolo n’a pas caché sa satisfaction. Après un match longtemps décevant pour l’attaquant de l’OM, Riolo a reconnu que — malgré des doutes — cette performance constituait « une vraie réponse ». « Être bon dans le vestiaire, ça compte, mais sur le terrain il ne m’avait pas transcendé, je l’ai répété à de nombreuses reprises. Là ce soir, c’est une réponse. Dans un match de Ligue des Champions à domicile, faire une telle performance, je dis merci monsieur. Je l’attendais cette réponse ! » a-t-il déclaré.

Ces mots marquent un tournant. Jusqu’à présent, l’ancien attaquant — aujourd’hui âgé de 36 ans — peinait à convaincre certains observateurs quant à sa capacité à porter l’équipe au plus haut niveau. Mais ce doublé face à Newcastle pourrait bien raviver sa légitimité au sein du groupe et redonner confiance à ses supporters.

3 – De Zerbi explique l’importance de l’adaptation tactique de Paixao

L’Olympique de Marseille a remporté une victoire précieuse face à Newcastle ce mercredi soir, s’imposant 2-1 lors d’un match marqué par des ajustements tactiques inattendus. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur Roberto De Zerbi a livré ses impressions sur la performance de ses joueurs et l’importance de l’adaptation tactique face à une équipe anglaise qui a surpris par son dispositif défensif.

Lors de la conférence de presse d’après-match, De Zerbi a expliqué que l’OM n’avait pas prévu de jouer contre un système en 5-4-1, contrairement à ce qui avait été préparé : « Paixao a dû beaucoup se sacrifier ce soir, on n’avait pas préparé ce match de cette manière, Newcastle n’avait jamais joué en 5-4-1, on avait préparé un 4-3-3 avec Joelinton et deux joueurs plus rapides, deux ailiers et un avant-centre ».

🟦⚪ OM 2-1 Newcastle ⚪🟦 De Zerbi salue l’adaptation tactique de son équipe : « Paixao a dû beaucoup se sacrifier, Newcastle n’avait jamais joué en 5-4-1. Il fallait quelqu’un pour suivre le piston côté droit ». Intelligence collective et ajustements décisifs 💡⚽ #OM… pic.twitter.com/2elZopl2Wp — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 26, 2025

Le coach italien a insisté sur le rôle clé de Paixao dans ce dispositif : « Il fallait quelqu’un pour suivre le piston côté droit, sinon on aurait été perdus. Paixao a ces caractéristiques. On l’a choisi cet été, par rapport à d’autres ailiers, car il fait un travail différent de Greenwood ». Pour De Zerbi, la différence réside dans la capacité de l’ailier à se sacrifier tant dans le jeu offensif que défensif : « Devant, il faut un ailier qui se sacrifie un peu plus quand l’autre s’arrête. Il l’a bien fait ce soir, comme à Nice ».

Cette victoire met également en lumière la capacité de l’OM à s’adapter rapidement aux imprévus tactiques, un point que De Zerbi considère comme fondamental pour la suite de la saison européenne et nationale. L’entraîneur marseillais a salué la discipline et l’intelligence tactique de ses joueurs, notamment dans le travail collectif sans ballon, où la contribution de Paixao a été déterminante pour contenir les attaques adverses et soutenir les transitions offensives.

Grâce à cette performance, l’OM continue de consolider sa dynamique positive en Ligue Europa, tout en renforçant la confiance autour des choix tactiques de De Zerbi. L’adaptation du système et la polyvalence des joueurs comme Paixao pourraient être décisives dans les prochains matchs, où l’OM devra affronter des équipes aux profils variés.