Panathinaïkos – OM : A quelle heure et sur quelle chaine TV ?

FCM vous propose de découvrir où et quand regarder le prochain match de l’OM face au Panathinaïkos pour le compte du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions.

Pour son premier match officiel, l’Olympique de Marseille affrontera ce mercredi soir le Panathinaïkos pour le compte du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions ! Il s’agit de la rencontre aller dans cette double confrontation qui se jouera à l’extérieur pour les hommes de Marcelino.

Pana – OM : A suivre en streaming

Cette rencontre sera à suivre, comme pour le match face au Bayer Leverkusen, sur une chaîne de la TNT, à savoir W9 ! Pour la suivre en streaming sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site officiel du groupe M6, 6play. Attention, l’horaire est un peu différente de ce dont l’OM a l’habitude puisque la rencontre se jouera à 20h00 !

Les prochaines dates clés pour l’OM

9 août : Troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions vs SK Dnipro-1 ou Panathinaïkós

12-13 août : Première journée de Ligue 1 OM vs Reims

15 août: Troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions vs SK Dnipro-1 ou Panathinaïkós

19-20 août: Deuxième journée de Ligue 1 Metz vs OM

22-23 août : Barrage éventuel aller de la Ligue des champions

26-27 août : Troisième journée de Ligue 1 OM vs Brest

29-30 août : Barrage éventuel retour de la Ligue des champions

Déclarations d’avant-match

« On ne changera pas notre façon de jouer demain face à Marseille, a expliqué le coach du Pana, Ivan Jovanovic. On jouera notre football. L’OM joue dans un championnat bien plus fort que le nôtre, elle a plus d’expérience. Elle a tout notre respect et notre rêve est de se qualifier. »

« On a vu des vidéos sur l’équipe marseillaise. Ils ont des grands noms et des grands joueurs, mais il ne faut pas oublier qu’ils vont jouer contre le Pana, prévient Palacios, ailier droit argentin qui évolue dans le club grec. Et ici ça sera difficile pour eux. »