Panathinaïkos – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace en Grèce pour affronter le Panathinaïkos pour le compte du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Panathinaïkos aura lieu à 20h à Athènes. Le match sera retransmis en direct sur W9.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Lopez, Blanco, Simon

Défenseurs :

R.Lodi, Soglo, Clauss, Gigot, Balerdi, Touré, Mbemba

Milieux :

Veretout, Kondogbia, Guendouzi, Rongier, Ounahi, Nadir

Attaquants :

Under, Harit, Vitinha, Sarr, Mughe, Aubameyang, Ndiaye

Absents : Malinovskyi, Gueye (suspendu par le TAS)

Panathinaïkos :

Gardiens :

Lodigine, Xenopoulos, Brignoli

Défenseurs :

Magnusson, Jedvaj, Perez, Kotsiras, Palmer-Brown, Mladenovic, Sideras, Vagiannidis

Milieux :

Djuricic, Perez, Vilhena, Cokaj, Gnezda Cerin, Kleinheisler

Attaquants :

Palacios, Bernard, Sporar, Mancini, Verbic, Ioannidi

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Blanco

Mbemba- Balerdi – Kolasinac

Kaboré – Guendouzi – Veretout – Clauss

Malinovskyi – Under

Sanchez

Panathinaïkos :

Brignoli

Kotsiras, Jedvaj, Magnusson, Juankar

Perez, Djuricic, Vilhena

Palacios Sporar Bernard

Le Stade

Ce match se jouera à l’Apostolos Nikolaidis Stadium (16 003 places).

L’Arbitre de ce Panathinaïkos – OM

L’arbitre désigné pour Panathinaïkos – OM ce mercredi est monsieur Istvan Kovacs. Il sera assisté par Vasile Florin Marinescu et Ovidiu Artene. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Marcel Birsan.

La Météo

Prévision météo à Athènes à 21h (*)

– Ensoleillé (couverture nuageuse 0%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 28°C / ressentie 27°C

– Vent : N 17km/h

– Taux d’humidité : 34%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Panathinaïkos vs OM

Victoires de l’OM : 0 Match nul : 0 Victoires Pana : 0

Déclarations d’avant-match

« On ne changera pas notre façon de jouer demain face à Marseille, a expliqué le coach du Pana, Ivan Jovanovic. On jouera notre football. L’OM joue dans un championnat bien plus fort que le nôtre, elle a plus d’expérience. Elle a tout notre respect et notre rêve est de se qualifier. »

« On a vu des vidéos sur l’équipe marseillaise. Ils ont des grands noms et des grands joueurs, mais il ne faut pas oublier qu’ils vont jouer contre le Pana, prévient Palacios, ailier droit argentin qui évolue dans le club grec. Et ici ça sera difficile pour eux. »

On va tout faire pour ramener un bon résultat — Gigot

« Bien sûr que cela prend du temps, on a eu une préparation, des matchs amicaux. On a travaillé les systèmes avec le coach. On est des professionnels, c’est à nous de nous adapter. On est prêt et on va tout faire pour ramener un bon résultat.