Panathinaïkos – OM : Le premier onze de Marcelino avec des choix forts !

L’Olympique de Marseille se déplace en Grèce pour affronter le Panathinaïkos pour le compte du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Voici le onze de Marcelino pour cette rencontre !

Pau Lopez est titulaire dans les buts avec une défense à 4 : Clauss à droite, Gigot Balerdi en charnière et Renan Lodi à gauche. Un duo Kondogbia Veretout est au milieu derrière un trio composé de Sarr à droite, Ndiaye dans l’axe et Ounahi à gauche. Aubameyang est en pointe ! Mbemba est sur le banc tout comme Rongier et Mattéo Guendouzi. Harit n’est toujours pas prêt à 100% pour être titulaire.

Lopez

Clauss – Gigot – Balerdi – Lodi

Kondogbia – Veretout

Sarr Ndiaye Ounahi

Aubameyang

Déclarations d’avant-match

« On ne changera pas notre façon de jouer demain face à Marseille, a expliqué le coach du Pana, Ivan Jovanovic. On jouera notre football. L’OM joue dans un championnat bien plus fort que le nôtre, elle a plus d’expérience. Elle a tout notre respect et notre rêve est de se qualifier. »

« On a vu des vidéos sur l’équipe marseillaise. Ils ont des grands noms et des grands joueurs, mais il ne faut pas oublier qu’ils vont jouer contre le Pana, prévient Palacios, ailier droit argentin qui évolue dans le club grec. Et ici ça sera difficile pour eux. »

On va tout faire pour ramener un bon résultat — Gigot

« Bien sûr que cela prend du temps, on a eu une préparation, des matchs amicaux. On a travaillé les systèmes avec le coach. On est des professionnels, c’est à nous de nous adapter. On est prêt et on va tout faire pour ramener un bon résultat.