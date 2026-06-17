PANINI célèbre l’Olympique de Marseille avec une collection 100 % dédiée aux supporters olympiens

Les passionnés de l’Olympique de Marseille vont pouvoir enrichir leur collection avec une toute nouvelle série PANINI entièrement consacrée au club phocéen. Une édition exclusive qui met à l’honneur aussi bien les stars actuelles que les grandes figures qui ont marqué l’histoire de l’OM.

Les supporters retrouveront les joueurs de l’effectif actuel à travers des cartes spécialement conçues pour l’occasion. Certaines d’entre elles sont particulièrement recherchées puisqu’elles sont proposées en version numérotée rare. Parmi les joueurs mis à l’honneur figurent notamment Gerónimo Rulli, Mason Greenwood ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, de quoi ravir les collectionneurs en quête des cartes les plus prestigieuses.

Cette collection réserve également une belle surprise aux amateurs de nostalgie. PANINI propose en effet de véritables cartes autographes de légendes ayant porté le maillot marseillais au fil des décennies.

Les collectionneurs pourront ainsi tenter de mettre la main sur les signatures de :

Jocelyn Angloma

César Azpilicueta

André Ayew

Alain Boghossian

Basile Boli

Éric Di Meco

Souleymane Diawara

Jean-Charles Ferreri

Enzo Francescoli

Diego González

Gabriel Heinze

Vitorino Hilton

Sabri Lamouchi

Steve Mandanda

Mamadou Niang

Pelé

Franck Ribéry

Taye Taiwo

Marius Trésor

Mathieu Valbuena

Daniel Van Buyten

Rudi Völler

Entre cartes rares des joueurs actuels et autographes authentiques des plus grands noms de l’histoire olympienne, cette nouvelle collection PANINI s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de l’OM.

DOMICILE !

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