PAOK – OM (0-1) : Marseille en demi-finale ! Mandanda décisif !

Sampaoli a décidé de laisser Under et Kolasonac sur le banc, Harit et Peres sont dans le onze ! Le PAOK pousse en ce début de match, Tsingaras rate sa reprise et envoie le ballon à droite du cadre (5′). L’OM tente de réagir dans la foulée, le centre de Gueye est coupé avant l’arrivée de Bakambu (6′). Le PAOK a le ballon et bouscule les marseillais, Caleta Car est au duel avec Akpom qui frappe et oblige Mandanda a une belle parade du pied (10′). Sur le corner, la défense laisse Crespo, seul au deuxième poteau, envoie une puissante tête piquée mais Mandanda est encore décisif (11′). L’OM reprend petit à petit le ballon, et fait courir les grecs… Enorme erreur de la défense du PAOK, Ingason manque son contrôle et trouve son propre poteau (26′). Mandanda joue haut mais rate sa relance est contrée, l’OM se fait peur pour rien (30′). Sur un ballon de récupération, Bakambu décale Guendouzi qui centre parfaitement pour Payet qui marque d’un petit exter’ (0-1 / 34′). Mandanda est encore décisif, il coupe un centre suite à un corner, il a ensuite la réussite de voir le ballon lui revenir dans les gants alors qu’il était au sol… L’essentiel est là, l’OM mène 0-1 à la mi-temps !

Le joli but de Payet

Le but de Dimitri Payet sur une offrande de Mattéo Guendouzi. #PAOKOMpic.twitter.com/VU1j7M2dQM — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) April 14, 2022



Sur un ballon en profondeur, Bakambu tente sa chance mais ne troube pas le cadre (48′). L’OM fait mal en contre, Gueye frappe mais le portier est décisif (52′). Le PAOK tente de réagir et bouscule l’OM sans pour autant se procurer d’occasions… Encore un gros contre pour les marseillais, Payet lance Gueye qui tente de trouve Bakambu, le défenseur tacle, le ballon frôle le poteau (59′). Grosse défense du duo Rongier Saliba dans la surface, l’OM ne panique pas ! Mandanda doit encore s’employer sur une reprise de volée avec rebond, il est encore décisif (70′). la fin du match se joue sur un faux rythme… Rongier perd un ballon au milieu, l’attaquant frappe Colak juste à côté (83′)

Mitrita oblige Mandanda à une nouvelle parade spectaculaire (89′). L’OM jouera une demifinale de Coupe d’Europe…