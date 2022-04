PAOK – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace en Grèce pour affronter le PAOK Salonique ce soir à 21h à l’occasion des quarts de finale retour de Conference League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PAOK Salonique aura lieu à 21h au stade Toumba à Thessalonique. Le match sera retransmis sur Canal+Sport et W9.

Gardiens :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Moustier, Mmadi

Milieux :

Rongier, Gueye, Guendouzi, Bertelli, Pitou

Attaquants :

Bakambu, Payet, Under, Benyahia, Harit

OM :

Mandanda

Saliba Caleta-Car Peres Rongier Gueye

Guendouzi Harit

Under Bakambu Payet

PAOK :

Paschalakis

Lyratzis Ignason Crespo Vieirinha

Tsingaras Kurtic

Douglas Zivkovic Bisewar

Akpom

Ce match se jouera au Stade Toumba (Capacité : 28 703 places). Les Marseillais ont été interdits de faire le déplacement après les affrontements entre Ultras dans la ville de Marseille au match aller.

L’arbitre du match entre l’OM et le PAOK est Danny Makkelie au centre, assisté de ses compatriotes néerlandais Hessel Steegstra et Jan de Vries. Allard Lindhout sera le quatrième arbitre

Prévision météo à Thessalonique à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« On avait déjà analysé le PAOK avant de les affronter. Il ne faut pas ressortir une individualité plus qu’une autre sinon insister sur la force collective de cette équipe. Ce sera un match difficile. Et la clé du match sera de pouvoir imposer sa stratégie de jeux et sa tactique durant les 90 minutes. On fait toujours très attention à avoir la possession du ballon et à être l’équipe protagoniste de la rencontre. On considère que notre équipe doit être une équipe offensive qui peut récupérer le ballon rapidement. J’ai toujours insisté pour récupérer le ballon et on n’a pas changé nos méthodes d’entraînement, on a toujours les mêmes principes de jeu depuis le début » Jorge Desio – Source : Conférence de presse (13/03/22)