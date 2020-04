Au revoir Pape Diouf, Au revoir fierté indescriptible de notre OM…

Pape Diouf est décédé hier soir de cette saleté de coronavirus. Voilà, c’est réel même si on a du mal à y croire.



Tous les supporters de l’OM sont en deuil aujourd’hui. Tous. Car l’âme de l’OM s’était attachée à Pape Diouf et il faut bien comprendre qu’un attachement si sincère, peut-être naïf par moment, mais toujours sincère ne s’acquiert pas aussi facilement. Il est pratiquement impossible de créer « artificiellement » cet attachement. Pour s’en persuader, il n’y a qu’à se remémorer les gaudrioles de tous ses successeurs à la tête du club tentant de ré-utiliser ce qu’ils pensaient être « ses trucs » pour être aimé du peuple Olympien. Et leurs « succès » dans leurs démarches.

Car oui, Diouf en possédait plein des « trucs » mais ils étaient ses trucs justement, ils lui appartenaient, ils formaient son personnage de président. Celui auquel ces masses, auxquelles il avait lui-même un jour appartenu, répondaient, s’attachaient et/ou se confrontaient. Ce personnage qui avait naturellement, par son travail, gagné leur respect.

Car oui, il est presque insultant de ne pas évoquer ici son travail à la tête d’un club qu’il a redressé, rendu performant économiquement et sportivement mais ce n’est pas le sujet du jour. Le sujet du jour c’est cette saleté de pincement au cœur qui nous empêche de trouver le sommeil alors que techniquement il s’agit d’un être ne faisant pas partie de notre cercle de proches. Et pourtant, il y a ce truc qui nous unit, qui nous rapproche, qu’il a honoré… Ce truc qu’on ne peut pas inventer et qui nous touche lorsqu’on est amoureux du même truc, du même sentiment, celui de l’OM. Ce truc qui l’a cloué d’émotions lors d’un hommage à deux supporters morts par amour de ce même truc en août 2008, ce truc qui forçait chaque supporter qui le croisait à lui demander « vous revenez quand au club ? », ce truc qui força tous les groupes de supporters à faire un communiqué commun pour la première fois de leur histoire afin de protester contre son licenciement… Bref, ce truc qu’il avait en plus de ses compétences.

Franchement, rendre hommage à Pape Diouf en utilisant un mot aussi galvaudé que « truc » si souvent, c’est pas à sa hauteur. M’enfin, être à sa hauteur n’est justement pas donné à chacun donc on a même pas essayé. C’était trop haut.

Au revoir président et sachez que vous nous avez rendu fiers.