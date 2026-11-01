Ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Pape Gueye vise désormais le Ballon d’Or africain. Le joueur de Villarreal assume cette ambition après plusieurs performances remarquées, notamment avec la sélection du Sénégal.

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Interrogé par Canal+ Afrique, Pape Gueye↗ a expliqué que cette distinction individuelle figurait parmi ses objectifs de la saison. Le milieu de terrain ne souhaite toutefois pas mener de campagne personnelle pour obtenir les suffrages, préférant laisser les votants évaluer son niveau et ses prestations.

Une ambition assumée par Pape Gueye

L’ancien Marseillais estime avoir réalisé plusieurs performances suffisamment importantes pour prétendre à cette récompense. Il a notamment rappelé son influence avec le Sénégal, où il affirme avoir marqué à des moments importants pour l’histoire de son pays.

Je ne suis pas quelqu’un qui va se vendre. Je pense que j’ai fait pas mal de bonnes choses.

Pape Gueye↗ a également expliqué qu’il avait l’habitude de fixer ses objectifs avant chaque début de saison. Ceux-ci concernent notamment le nombre de buts, les passes décisives, les matchs disputés ainsi que les trophées collectifs et individuels. Le Ballon d’Or africain s’est ajouté à cette liste personnelle.

Une concurrence relevée pour le trophée

Pour cette distinction, le joueur de Villarreal devra composer avec plusieurs candidats cités dans la course. Achraf Hakimi, Ismaïla Sarr et Ismael Saibari figurent notamment parmi ses concurrents. Le Marocain Achraf Hakimi est présenté comme l’un des prétendants, tandis qu’Ismaïla Sarr représente également le Sénégal. Ismael Saibari s’est, de son côté, illustré avec le Maroc lors de la Coupe du monde. Pape Gueye↗ entend désormais s’en remettre au vote pour connaître l’issue de sa candidature.